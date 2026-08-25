San Isidro avanza con el nuevo parque público Teniente Estévez en Boulogne

El parque Teniente Estévez se extiende sobre tres manzanas y sumará senderos, áreas verdes, juegos, postas deportivas y espacios de descanso.

El nuevo parque público Teniente Estévez avanza en Boulogne con una intervención que transformará tres manzanas en un espacio verde de 11.500 metros cuadrados. El proyecto contempla senderos, áreas de descanso, juegos infantiles, postas deportivas, nuevas luminarias, árboles y cruces peatonales elevados.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, recorrió los trabajos que se desarrollan en el predio, donde ya se completaron distintas etapas de infraestructura y comenzaron a tomar forma los sectores destinados al uso recreativo y deportivo. La inauguración está prevista para este año.

Entre los trabajos realizados se encuentran la apertura de calles, las nuevas circulaciones peatonales y el sendero aeróbico. También se incorporaron árboles nativos, nuevas áreas verdes y luminarias, mientras que en la calle Ipiranga se ejecutaron los cordones cuneta y se trabaja en el asfaltado.

Durante la obra, además, fue necesario modificar el recorrido previsto a la altura de la manzana comprendida entre Gascón y Rolón para preservar árboles existentes.

“Ya falta menos para disfrutar de este nuevo espacio público que necesitaba Boulogne. Este es el camino que asumí, generar espacios de excelencia para el disfrute de los vecinos. Estamos mejorando la calidad de vida en todas las localidades de San Isidro por igual y este proyecto es un ejemplo de ese compromiso”, sostuvo Ramón Lanús.

Qué tendrá el nuevo parque

El proyecto es resultado de un trabajo de cooperación público-privada y contempla nuevas veredas más amplias, cruces peatonales elevados, iluminación, un corredor aeróbico y vegetación compuesta por especies nativas y exóticas adaptadas, además de la conservación de ejemplares existentes.

También habrá juegos infantiles, mesas y sectores de descanso para los vecinos.

La manzana ubicada entre Serrano y Malabia es actualmente la que presenta mayor avance. Allí ya se terminaron los senderos y solados, se colocó el mobiliario y se construyó el paso elevado sobre Serrano. También fueron instaladas las postas de calistenia junto al sendero aeróbico.

En este sector resta colocar el caucho y completar la parquización y el acondicionamiento del césped.

En la manzana comprendida entre Malabia y Gascón, en tanto, ya finalizaron los solados y se ejecutaron las bases para las postas de calistenia. El lugar también incorporó un sector para adultos mayores, con mesas y cancha de bochas, además de nuevos caminos, espacios verdes y césped.

Los próximos trabajos allí estarán vinculados con la instalación de los juegos y del caucho correspondiente a las áreas recreativas y estaciones deportivas.

Por último, en la manzana entre Gascón y Rolón se llevan adelante tareas de limpieza y acondicionamiento del terreno. Los trabajos incluyen el retiro de especies vegetales no autóctonas y de ejemplares que presentan un mal estado fitosanitario, como parte de la preparación del sector para las siguientes etapas de la obra y la conformación del nuevo parque lineal.