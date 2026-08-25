Vicente López realizará un operativo gratuito para tramitar el Pase Libre Multimodal

El operativo será el viernes 28 de agosto en la Escuela General Manuel Belgrano. Personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera podrán obtener la credencial física en el momento.

Las personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante podrán tramitar de manera gratuita el Pase Libre Multimodal (PLM) durante un operativo que se realizará el viernes 28 de agosto en Vicente López.

La jornada será de 9.30 a 13.30 en la Escuela General Manuel Belgrano, ubicada en Av. Maipú 501. Uno de los aspectos centrales del operativo será que quienes completen el trámite podrán recibir la credencial física impresa en el momento. La nueva versión incluye además la fotografía de su titular.

El Pase Libre Multimodal, emitido por el Ministerio de Transporte bonaerense, permite viajar sin costo en el transporte público automotor de jurisdicción provincial y en el transporte fluvial dentro de la provincia.

Qué documentación hay que presentar

Para las personas con discapacidad, será necesario presentar el DNI y el CUD vigente. En el caso de personas trasplantadas o que se encuentren en lista de espera, deberán llevar la credencial del INCUCAI o CUCAIBA.

También se contemplan situaciones vinculadas con la vigencia del pase. Los permisos cuyo vencimiento estuvo relacionado con un CUD vencido durante 2025 cuentan con una prórroga automática de un año.

En aquellos casos en los que el CUD establezca la necesidad de contar con acompañante, esa condición quedará incorporada directamente en la nueva credencial.

La diputada provincial por Vicente López, Sofía Vannelli, destacó el objetivo de acercar el trámite a los vecinos y señaló: “El acceso al transporte no es un privilegio, es un derecho. Para muchas personas con discapacidad, viajar de manera gratuita significa autonomía, inclusión y libertad”.

El operativo apunta a facilitar el acceso al Pase Libre Multimodal y reducir las dificultades administrativas para quienes tienen derecho a utilizar gratuitamente el transporte público.