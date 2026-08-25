Símbolos & Vinos prepara una nueva edición en el Palacio Cangallo

La nueva edición será el 19 de septiembre y reunirá más de 70 stands de bodegas y proyectos vitivinícolas de distintas regiones del país, con una propuesta que combina degustación, patrimonio e historia.

El Palacio Cangallo será escenario el próximo 19 de septiembre de una nueva edición de Símbolos & Vinos, una propuesta que busca combinar la degustación de vinos argentinos con una experiencia vinculada a la historia, la arquitectura y los símbolos del emblemático edificio porteño.

Después de la última edición realizada en el Palacio Balcarce, el encuentro volverá con más de 70 stands que reunirán a bodegas y proyectos vitivinícolas de distintas regiones del país. También habrá visitas de bodegas y una experiencia inmersiva pensada para acercarse al vino desde una perspectiva diferente.

La propuesta parte de una idea que atraviesa el encuentro desde su origen: que degustar un vino también puede ser una forma de conocer las historias, los territorios, los aromas y a quienes forman parte de la vitivinicultura argentina.

Una experiencia dentro del Palacio Cangallo

En esta edición, el propio escenario tendrá un papel central. El Palacio Cangallo, sede de la Masonería Argentina, aportará su arquitectura, sus símbolos y su historia a una jornada que propone acercar al público a un patrimonio tradicionalmente asociado al misterio y la curiosidad.

La experiencia busca presentar ese universo desde una mirada cultural, accesible y contemporánea, integrándolo con el recorrido de degustación y el contacto con los protagonistas del sector vitivinícola.

Así, Símbolos & Vinos vuelve a plantear un encuentro que va más allá de la prueba de etiquetas y suma vino, cultura, historia y descubrimiento dentro de uno de los edificios emblemáticos de Buenos Aires.