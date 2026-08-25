Provincia realizó una aeroevacuación de alta complejidad desde Jujuy hasta La Plata

Dos pacientes politraumatizados, de 60 y 37 años, fueron aeroevacuados tras un accidente en Jujuy y derivados a los hospitales provinciales Rossi y San Martín de La Plata.

Dos bonaerenses de 60 y 37 años, padre e hijo, fueron trasladados desde Jujuy hasta La Plata en un avión sanitario luego de sufrir múltiples traumatismos y fracturas en un accidente vial. Ambos continúan internados en hospitales provinciales de alta complejidad.

El vehículo en el que viajaban desbarrancó en territorio jujeño y provocó lesiones musculoesqueléticas de consideración. Un tercer paciente involucrado en el hecho permanece internado en una clínica de esa provincia.

La aeroevacuación fue solicitada ante la necesidad de continuar el tratamiento de los dos pacientes dentro de la red pública de salud de la Provincia de Buenos Aires. Una vez concretado el traslado, fueron derivados a los hospitales provinciales Rossi y San Martín, de La Plata, donde reciben atención especializada de acuerdo con la complejidad de sus cuadros.

Un operativo que demandó más de siete horas

El traslado se realizó el sábado 22 de agosto. El avión sanitario partió hacia Jujuy y llegó a la provincia a las 13.30. Después de completar la aeroevacuación, inició el regreso hacia Buenos Aires y aterrizó en La Plata a las 20.30.

Por la distancia recorrida y las características del procedimiento, el Ministerio de Salud bonaerense lo ubicó entre las aeroevacuaciones sanitarias de mayor complejidad realizadas por la Provincia.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, con los recursos de la Dirección Provincial de Aeronáutica puestos a disposición del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Para este tipo de intervenciones, el sistema cuenta con un avión Gran Caravan, preparado para operar en pistas cortas y de pasto, además de un helicóptero H145 destinado a emergencias sanitarias.

La utilización de medios aéreos permite reducir los tiempos de derivación y trasladar a pacientes bonaerenses que se encuentran fuera de la provincia hacia establecimientos de mayor complejidad dentro de la red pública sanitaria provincial.