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Colegios privados: las cuotas subirán en septiembre y el aumento será distinto en CABA y PBA

Colegios privados: las cuotas subirán en septiembre y el aumento será distinto en CABA y PBA
Los colegios privados con aporte estatal tendrán nuevos topes arancelarios desde septiembre. En CABA el aumento llegará al 4,2%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires será del 2,5%.

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal volverán a aumentar desde septiembre, aunque con porcentajes diferentes según la jurisdicción. En CABA, los nuevos cuadros tarifarios permitirán incrementos de hasta el 4,2%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el ajuste autorizado será del 2,5%.


Las nuevas tarifas alcanzarán a los establecimientos de gestión privada que reciben aportes estatales para afrontar parte de sus gastos de funcionamiento. En territorio bonaerense, el porcentaje había sido establecido por la Dirección General de Cultura y Educación durante la última semana de julio.


La información fue difundida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), entidad que reúne a más de 5.000 institutos de enseñanza de todo el país.


Los aumentos buscan acompañar las paritarias docentes


Desde AIEPA señalaron que la actualización de los aranceles resulta necesaria para acompañar los incrementos salariales acordados en las respectivas paritarias docentes.


El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, sostuvo: “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones. Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de AIEPA”.


Sin embargo, la entidad advirtió que los nuevos valores se aplicarán en un escenario financiero complejo para numerosos establecimientos educativos.


Entre las dificultades mencionadas aparecen la caída en la inscripción de alumnos, que AIEPA relaciona con la baja en los índices de natalidad, y la morosidad en el pago de las cuotas, que actualmente se ubicaría en un promedio del 11%.


A esto se suma, según la asociación, el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, una situación que habría provocado un desfasaje financiero en distintas instituciones.


El costo de mantener los colegios también aumentó


AIEPA también puso el foco en la evolución de los gastos que deben afrontar los establecimientos para mantener sus edificios y servicios.


Zurita explicó: “en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”.


Desde la entidad señalaron que mantienen contacto con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones para buscar alternativas frente a estas dificultades.


El objetivo, indicaron, es evitar que instituciones con décadas de trayectoria tengan que cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las eligieron.


Los montos máximos por nivel educativo: el material suministrado señala que a continuación se presentan los cuadros con los nuevos montos máximos autorizados según el porcentaje de aporte estatal, pero esos cuadros no fueron incluidos en la información recibida. Por ese motivo, no se incorporan valores de cuotas que no figuran en la fuente.

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