San Fernando reactiva el plan de viviendas y prepara un nuevo sorteo para septiembre

El Municipio de San Fernando avanza con la construcción de 92 viviendas en Virreyes Oeste y anunció un nuevo sorteo público para mediados de septiembre.

El Municipio de San Fernando prepara para mediados de septiembre el sorteo público de las primeras 46 viviendas construidas en el marco del ex programa nacional Casa Propia. La inscripción se reabrirá una semana antes del sorteo para permitir que nuevos vecinos puedan incorporarse al Registro Único Habitacional.

El anuncio fue realizado por el intendente Juan Andreotti durante una recorrida por las obras que se ejecutan en la calle Miguel Cané, en Virreyes Oeste, donde se construyen dos manzanas que totalizarán 92 viviendas.

“Quiero contarles que a mitad de septiembre vamos a sortear las primeras 46 viviendas para todos aquellos vecinos de San Fernando que estén anotados en el programa. Para los que todavía no están anotados y quieren tener la oportunidad de estar en el sorteo, se va a reabrir la inscripción una semana antes del sorteo”, señaló Andreotti.

La primera manzana será la que ingrese al próximo sorteo, mientras que las otras 46 unidades, correspondientes a la segunda etapa, serán sorteadas en los próximos meses.

“Venimos a ver los avances tanto de la primera manzana, que es la que vamos a sortear; como de la segunda manzana, que son otras 46 viviendas que vamos a sortear en los próximos meses”, explicó el intendente.

Cómo será la inscripción

Los vecinos interesados deben estar incorporados al Registro Único Habitacional de San Fernando, disponible en la página oficial del Municipio. Allí también se publicarán los requisitos y las condiciones correspondientes al próximo Sorteo Público Oficial.

Según informó el Municipio, el sorteo será transmitido en vivo por streaming y la inscripción volverá a habilitarse durante la semana previa para quienes todavía no formen parte del registro.

El desarrollo habitacional corresponde al ex programa nacional Casa Propia y, de acuerdo con la información municipal, las obras fueron reactivadas con fondos del Municipio luego de la suspensión del financiamiento nacional.

San Fernando también avanzó durante los últimos meses con otras viviendas pertenecientes al ex programa Reconstruir. En ese caso, 81 unidades ya fueron entregadas mediante sorteo a familias numerosas.

Durante la recorrida, Andreotti destacó el avance de los trabajos y afirmó: “Estamos muy contentos de cómo están quedando, del esfuerzo de toda la comunidad para seguir creciendo, para seguir mejorando y que más vecinos puedan decir que tienen su casa propia”.

El intendente estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, y la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat.