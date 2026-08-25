La policía de Merlo detuvo a dos sospechosos por el crimen del policía Ariel Martínez en Libertad

La investigación por el homicidio del oficial mayor Ariel José Luis Martínez avanzó con seis allanamientos en Moreno. Dos jóvenes fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación por el homicidio del oficial mayor Ariel José Luis Martínez, ocurrido a principios de agosto en Libertad, avanzó con la aprehensión de dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de Merlo y se concretaron seis allanamientos en el partido de Moreno.

Martínez tenía 32 años y el caso comenzó a ser investigado por personal de la Comisaría Merlo 4.ª de Libertad, que llevó adelante distintas tareas para determinar quiénes estuvieron involucrados en el episodio.

Uno de los elementos centrales de la pesquisa fue el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo. A partir de ese trabajo, los investigadores lograron identificar a presuntos involucrados y establecer seis domicilios relacionados con la causa.

Los allanamientos y los detenidos

Con autorización del Juzgado de Garantías N.º 1 de Morón, se realizaron los procedimientos en distintos domicilios de Moreno, con la colaboración de la DDI Morón.

Como resultado, fueron aprehendidos Matías Iván Moya, de 24 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho, y Kevin Nahuel Chávez, de 23 años, sindicado como quien habría conducido el vehículo utilizado durante el episodio.

Durante los operativos, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con siete municiones, prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas durante el hecho, seis teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

En otro de los domicilios allanados también fueron incautados una funda para motocicleta, un teléfono celular y vestimenta vinculada con el episodio.

La UFI N.º 2 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Dr. Cappello, avaló las aprehensiones y dispuso el traslado de ambos involucrados a sede fiscal.

La causa continúa para determinar el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los imputados y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del homicidio.