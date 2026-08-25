Tigre impulsa un programa ambiental para promover el uso responsable del agua entre estudiantes

El programa “Alrededor de Iberoamérica 2026” reunió a estudiantes de cinco escuelas primarias de Tigre para abordar la sostenibilidad, el cuidado ambiental y el uso responsable del agua.

El Municipio de Tigre y Veolia cerraron en El Talar el programa “Alrededor de Iberoamérica 2026”, una iniciativa que reunió a estudiantes de nivel primario para trabajar sobre el uso responsable del agua, la sostenibilidad y el cuidado del ambiente.

La actividad se realizó en el Rotary Club de El Talar y contó con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a alumnos de escuelas del distrito que formaron parte de la propuesta.

El programa alcanzó a las Escuelas Primarias N.º 15, 30, 35, 40 y 45. Como parte de la iniciativa, los estudiantes desarrollaron y expusieron proyectos vinculados con la sostenibilidad, la protección ambiental y la descarbonización.

Durante el encuentro, Zamora destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, las organizaciones y las empresas participantes. “Agradecemos la presencia de las diferentes organizaciones y empresas con quienes hacemos tareas articuladas. Los trabajos que presentaron los jóvenes son maravillosos: se trata de procesos pedagógicos importantes que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Desde el Municipio promovemos acciones que generan cambios en la comunidad”.

Educación y conciencia ambiental

La propuesta tuvo como eje la concientización sobre la utilización responsable del agua, en un contexto marcado por la preocupación por el cuidado de los recursos hídricos.

Victoria Costas, representante de Veolia, señaló que la empresa desarrolla iniciativas vinculadas con el agua, los residuos y la energía, y remarcó el papel de la educación dentro de esos proyectos.

“Desde la empresa impulsamos proyectos de agua, residuos y energía. Ofrecemos servicios ambientales para poder generar soluciones en pos de la seguridad ambiental. Pensamos en el futuro y la educación es fundamental para la transformación ecológica. Hace más de 12 años que llevamos adelante este programa: es muy importante articularlo con el Municipio”, afirmó.

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