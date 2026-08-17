Ventas por el Día del Niño: cayeron 2,5% y el consumo se concentró en productos más baratos

Las ventas por el Día del Niño bajaron 2,5% interanual a precios constantes. Juguetería e indumentaria registraron las mayores caídas, mientras el gasto promedio por operación aumentó 0,8% en términos reales.

Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual a precios constantes, en una jornada en la que los comercios reforzaron descuentos y opciones de financiación para sostener el movimiento. La demanda se concentró en operaciones de menor escala y buena parte de las compras se concretó sobre el final.

El gasto promedio por operación fue de $45.892, frente a los $33.736 del año anterior. Una vez descontado el efecto de la inflación, esto representa un aumento real del 0,8%.

El 81,2% de los comercios relevados participó de acciones promocionales, aunque la proporción fue 5,8 puntos porcentuales inferior a la del año anterior. Entre las herramientas utilizadas, el 55,3% ofreció financiación con tarjeta y el 46,2% aplicó descuentos por pago en efectivo.

La estrategia comercial permitió sostener parcialmente el volumen de operaciones, pero con un impacto limitado sobre la actividad general. El resultado fue que la fecha funcionó principalmente como una instancia de movimiento y rotación de mercadería, sin modificar la tendencia de estancamiento.

La mayoría quedó por debajo de sus expectativas

El desempeño frente a las previsiones de cada comercio también mostró un escenario ajustado. El 43,6% señaló que las ventas estuvieron en línea con lo esperado, mientras que el 41,7% afirmó que fueron inferiores a sus estimaciones.

Dentro de este último grupo, el 38,1% calificó el resultado como peor y el 3,6% como mucho peor. Solo el 14,7% tuvo un resultado superior al previsto: el 12,7% lo consideró mejor y el 2% mucho mejor.

En cuanto al impacto de la fecha sobre el movimiento comercial del mes, el 36% de los comercios indicó que generó mayor actividad, aunque sin modificar el panorama general. Otro 35,5% describió el efecto como moderado y el 19,3% no registró incidencia.

Solo el 9,1% consideró que el Día del Niño fue determinante para dinamizar las ventas del mes.

Juguetería e indumentaria encabezaron las caídas

Los cinco rubros relevados tuvieron bajas interanuales. Juguetería registró el mayor retroceso, con un 4,8%, seguida por Indumentaria, con 4,1%.

Después se ubicaron Calzado y marroquinería, con una caída del 3,1%; Librería, con 1,8%; y Equipos de audio y video, celulares y accesorios, con un retroceso del 1%.

En Calzado y marroquinería, el ticket promedio alcanzó los $50.680. El sector registró muchas consultas que no se tradujeron en compras y recurrió a descuentos y financiación para estimular las operaciones, con un impacto sobre los márgenes.

En Equipos de audio y video, celulares y accesorios, el gasto promedio fue de $51.136. La demanda se concentró en accesorios y productos de menor valor, mientras los celulares tuvieron menor tracción. Las ventas dependieron principalmente de alternativas de financiación de hasta tres cuotas.

Indumentaria y accesorios tuvo un ticket promedio de $42.344 y una baja interanual del 4,1%. El relevamiento señala una menor prioridad de este rubro frente a otras opciones de regalo, además de competencia de ferias y canales informales. Los comercios apelaron a descuentos para sostener las operaciones y generar liquidez.

En Juguetería, el ticket promedio fue de $45.038 y la caída alcanzó el 4,8%. Las posibilidades de financiación fueron dispares entre los comercios y la demanda se concentró en productos de menor precio y compras de último momento. También hubo competencia de bazares, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales.

Por último, Librería registró un ticket promedio de $38.279 y una caída del 1,8%. La mayor parte de las operaciones se concentró durante el sábado y los comercios recurrieron a promociones para acercarse a los volúmenes del año anterior, con mayor salida de productos de menor formato y precio.