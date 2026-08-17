La industria metalúrgica profundizó su caída: produjo 4,4% menos en julio y opera al 39,2%

La producción metalúrgica cayó 4,4% interanual en julio y acumula una contracción del 5,5% en 2026. El uso de la capacidad instalada quedó en 39,2% y el empleo también retrocedió.

La producción metalúrgica argentina volvió a registrar una caída en julio y cerró el mes con una utilización de las fábricas inferior al 40%. Según el informe de ADIMRA, la actividad se contrajo 4,4% frente al mismo mes de 2025 y acumula una baja del 5,5% en lo que va del año.

El uso de la capacidad instalada se ubicó en 39,2%, seis puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en julio de 2025. En la comparación mensual, en cambio, hubo una variación positiva de apenas 0,1%.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que la industria continúa operando en niveles que el sector considera un “piso históricamente bajo” y describe un escenario con características recesivas similares a las de los períodos posteriores a la pandemia de 2020.

Bienes de capital y maquinaria agrícola, entre los sectores más golpeados

La mayoría de los rubros metalúrgicos registraron retrocesos durante el período analizado. Las mayores bajas correspondieron a Bienes de Capital, con una caída del 9,5%, y Maquinaria Agrícola, que retrocedió 7,7%.

También disminuyeron la producción de Equipos y Aparatos Eléctricos, un 4,3%, y Equipamiento Médico, un 3,9%.

El único sector con una variación positiva fue Autopartes, que tuvo un crecimiento mensual del 1,9%. Sin embargo, el rubro acumula una caída del 3,1% durante el último semestre.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que “la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos, que configura un escenario de mucha incertidumbre que nos permita avizorar un sendero de recuperación”.

El directivo también vinculó el escenario con la demanda y planteó la necesidad de impulsar inversiones: “se torna vital el desarrollo de herramientas tendientes a promover la inversión para de este modo poder sostener el empleo en todo el entramado industrial”.

Córdoba y Buenos Aires registraron las mayores caídas

El retroceso alcanzó a todas las provincias incluidas en el relevamiento. Córdoba tuvo la caída más pronunciada, con un 7,9%, seguida por Buenos Aires, con un 5,8%.

En tanto, Mendoza registró una baja del 4,6% y Entre Ríos del 4,2%. Santa Fe presentó el retroceso más moderado, con un 3,8%.

El deterioro también alcanzó al mercado laboral: el empleo metalúrgico cayó 2,2% interanual.

Las perspectivas para los próximos meses permanecen marcadas por la cautela. Según el relevamiento, siete de cada diez empresas no esperan cambios en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.