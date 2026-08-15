Troncos del Talar: entró a una casa y terminó detenido, pero tenía un pedido de captura

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron durante la noche a un hombre ingresando a una vivienda de Troncos del Talar. El aviso al móvil más cercano permitió desplegar un operativo que terminó con su detención a pocas cuadras del lugar.
Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del COT, con apoyo de agentes a través del sistema de vigilancia local, siguieron al hombre y lograron reducirlo.
El detenido fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia. Allí se constató que tenía un pedido de captura activo por un ilícito cometido en San Isidro.