Troncos del Talar: entró a una casa y terminó detenido, pero tenía un pedido de captura

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron a un hombre ingresando a una vivienda de Troncos del Talar y activaron un operativo que terminó con su detención. Luego se constató que tenía un pedido de captura por un ilícito en San Isidro.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron durante la noche a un hombre ingresando a una vivienda de Troncos del Talar. El aviso al móvil más cercano permitió desplegar un operativo que terminó con su detención a pocas cuadras del lugar.

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del COT, con apoyo de agentes a través del sistema de vigilancia local, siguieron al hombre y lograron reducirlo.

El detenido fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia. Allí se constató que tenía un pedido de captura activo por un ilícito cometido en San Isidro.

Video de la detención