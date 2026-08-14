Ford Pacheco: reclaman investigar las circunstancias de la muerte de un trabajador

Un trabajador falleció dentro de la planta de Ford en Pacheco. Según denuncian empleados, había manifestado sentirse mal y fue atendido por el servicio médico antes de regresar a su puesto. Reclaman esclarecer las circunstancias de su muerte.

Un trabajador murió ayer dentro de la planta de Ford en Pacheco y trabajadores de la fábrica reclaman que se investiguen las circunstancias del fallecimiento y la atención médica que recibió antes de regresar a su puesto.

Según denuncian empleados de la planta, el hombre manifestó sentirse mal mientras se encontraba trabajando y fue atendido por el servicio médico de la empresa. Siempre de acuerdo con esa versión, recibió una pastilla y posteriormente fue enviado nuevamente a sus tareas.

Minutos después, el trabajador falleció mientras se encontraba en su puesto.

La secuencia denunciada plantea interrogantes sobre la atención que recibió y sobre las decisiones adoptadas antes de su regreso a la línea de producción. Entre los puntos que los trabajadores consideran necesario esclarecer están qué evaluación médica se realizó, cuál fue el diagnóstico y por qué se determinó que podía continuar trabajando.

La causa del fallecimiento no fue informada en el material disponible y tampoco se conocen, hasta el momento, los resultados de una eventual autopsia ni otras actuaciones vinculadas con el caso.

Reclamos de los trabajadores

Tras la muerte, trabajadores cuestionaron la respuesta de la empresa y reclamaron que se investigue lo ocurrido dentro de la planta.

El planteo también alcanza a la representación sindical. Según denuncian los trabajadores, la conducción de SMATA no habría emitido hasta el momento una respuesta pública ni convocado a medidas de fuerza relacionadas con el fallecimiento.

Los trabajadores reclaman el esclarecimiento del caso y cuestionan que una situación de salud manifestada durante la jornada laboral haya terminado con el regreso del empleado a sus tareas antes de su posterior fallecimiento.

Por el momento, no se cuenta con una versión oficial de Ford ni de SMATA sobre lo ocurrido. Cualquier determinación sobre las responsabilidades vinculadas con la atención médica o con el fallecimiento deberá surgir de la investigación correspondiente.