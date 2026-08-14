ARBA y Salta intercambian información para fortalecer el control tributario

El acuerdo contempla intercambio de información, transferencia de conocimientos y la implementación del Código de Operaciones de Traslado (COT) para mejorar la trazabilidad y prevenir maniobras de evasión.

ARBA y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta avanzan en un acuerdo de cooperación para intercambiar información, transferir conocimientos y compartir experiencias vinculadas con la fiscalización y el control tributario.

El entendimiento incluye la colaboración para controlar el transporte de mercaderías y la utilización del Código de Operaciones de Traslado (COT), una herramienta que permite informar y controlar movimientos de bienes y mejorar su trazabilidad.

En el marco de las jornadas de trabajo, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro salteño Roberto Dib Ashur recorrieron puestos de control ubicados en zonas fronterizas.

La actividad comenzó por tierra en el puesto de Salvador Mazza, sobre la ruta 34 y en la frontera con Bolivia. Luego, los funcionarios y sus equipos realizaron un recorrido aéreo desde esa localidad hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, siguiendo la línea fronteriza.

El foco en el contrabando y el control de mercaderías

Girard destacó la experiencia de conocer el funcionamiento de los equipos de fiscalización de Salta y puso el eje en la necesidad de reforzar los controles sobre el transporte de mercaderías.

“A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino”, señaló.

El titular de ARBA agregó: “El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los dos mil millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión, para fortalecer las capacidades de fiscalización, y de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional”.

Por su parte, Dib Ashur valoró el intercambio entre ambas jurisdicciones: “Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta”.

El ministro salteño también sostuvo: “Estamos convencidos que nuestro país puede duplicar el PBI utilizando todas las provincias, utilizando el potencial que tiene cada uno de los rincones de la Argentina y la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental”.

Qué contempla el acuerdo entre ARBA y Salta

La recorrida también incluyó el proyecto del puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Girard remarcó el interés de Salta por incorporar herramientas desarrolladas por ARBA y anticipó la continuidad de las acciones de cooperación.

“El interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA. Nosotros vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito”, afirmó.

Además de Salta, ARBA mantiene convenios de similares características con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

El acuerdo contempla la implementación del Código de Operaciones de Traslado (COT), un régimen destinado a informar y controlar las operaciones de traslado de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre Buenos Aires y las jurisdicciones adheridas.

La herramienta permite realizar la trazabilidad de las mercaderías, prevenir maniobras de evasión y mejorar la transparencia del comercio entre jurisdicciones.