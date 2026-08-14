Del Viso: murió un hombre tras ser embestido por una formación del Belgrano Norte

Un hombre de 44 años murió durante la noche del jueves luego de ser embestido por una formación del ferrocarril Belgrano Norte. La Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido cerca de la estación Cecilia Grierson.

Un hombre de 44 años murió durante la noche del jueves luego de ser embestido por una formación del ferrocarril Belgrano Norte en la localidad de Del Viso. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el episodio.

El hecho ocurrió pasadas las 21:30, a unos 300 metros de la estación Cecilia Grierson, en cercanías del arroyo Pinazo. El lugar señalado es la zona de José Sabogal y Atilio Chiapori, en sentido hacia Retiro.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Quiroga, de 44 años, vecino de Del Viso.

De acuerdo con testimonios recogidos tras el episodio, el hombre habría permanecido recostado sobre las vías mientras esperaba el paso de la formación. Esta circunstancia forma parte de los elementos que son analizados para determinar qué ocurrió.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Campana, con intervención de la Comisaría Pilar 3ª.

El expediente fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte”, mientras se procura establecer las circunstancias del fallecimiento.