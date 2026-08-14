Tigre entregó nuevas bibliotecas móviles a dos jardines de General Pacheco

La iniciativa forma parte del programa municipal Animación a la Lectura, que se desarrolla desde 2023 y busca promover la literatura y los espacios de integración en el nivel inicial.

Dos jardines de infantes de General Pacheco recibieron nuevas bibliotecas móviles y ejemplares de literatura infantil como parte del programa municipal Animación a la Lectura.

La entrega se realizó en los jardines de infantes N° 905 y N° 916, ambos de gestión estatal. La actividad contó con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo de Tigre y representantes de las comunidades educativas.

La iniciativa se encuentra en marcha desde 2023 y tiene como objetivo promover la cultura a través de la literatura y generar espacios de integración en el nivel inicial.

Bibliotecas para fomentar la lectura desde el nivel inicial

Durante la actividad, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, destacó el alcance de la propuesta y señaló: “Se trata de una iniciativa a través de la cual seguimos apostando a una educación pública de calidad. La gestión del intendente Julio Zamora trabaja con políticas de Estado destinadas a mejorar el ciclo lectivo de la comunidad de Tigre”.

La entrega también fue valorada por integrantes de la comunidad educativa del Jardín N° 916. Su preceptora, Adriana Gallardo, sostuvo: “Este tipo de programas invitan a la transformación. Es importante la entrega de las bibliotecas para continuar fomentando la lectura en el nivel inicial. Es una jornada importante junto a las familias”.