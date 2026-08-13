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San Isidro

San Isidro consiguió $30 mil millones en el mercado para obras de infraestructura

Ramón Lanús - Banco Provincia deuda
La emisión recibió ofertas por $38.576 millones y fue adjudicada a 36 meses, con una tasa equivalente a TAMAR más 7%. Los fondos serán destinados a infraestructura, integración socio urbana y mejoras en el espacio público.

La Municipalidad de San Isidro concretó una emisión de títulos de deuda por $30.000 millones, destinada a financiar obras de infraestructura urbana, integración socio urbana y mejoras en el espacio público. La operación recibió ofertas por $38.576 millones, por encima del monto finalmente adjudicado.


La colocación tuvo un plazo de 36 meses y una tasa de interés equivalente a TAMAR + 7%. En total, se registraron 100 órdenes, con una sobreoferta de 1,29 veces respecto del monto adjudicado.


Banco Provincia participó de la operación como organizador, colocador, agente de liquidación y agente de la garantía. Desde su banca de inversión, la entidad acompañó la estructuración de la emisión y el acceso del municipio al mercado de capitales.


En qué se utilizarán los fondos


De acuerdo con lo informado por el municipio, los recursos obtenidos serán destinados a proyectos de integración socio urbana, regeneración ambiental e infraestructura, con especial atención en barrios populares y sectores de mayor vulnerabilidad del distrito.


El programa contempla intervenciones hidráulicas, extensión de redes de agua y saneamiento, mejoras en el tendido eléctrico, apertura y consolidación de calles y recuperación de espacios públicos.


También se prevé dar continuidad a obras urbanas vinculadas con la conectividad y el desarrollo local.


Una emisión con demanda por encima del monto adjudicado


La licitación alcanzó ofertas por $38.576.614.715, mientras que el municipio adjudicó $30.000 millones. La relación entre ambos valores determinó un ratio de sobreoferta de 1,29x.


La operación se inscribe en la estrategia de Banco Provincia de facilitar el acceso de gobiernos locales a herramientas de financiamiento de largo plazo. La entidad señaló que trabaja con municipios bonaerenses mediante servicios de estructuración financiera y acceso a inversores institucionales y particulares.


Datos de la operación



  • Monto ofertado: $38.576.614.715

  • Monto adjudicado: $30.000.000.000

  • Cantidad de órdenes: 100

  • Ratio de sobreoferta: 1,29x

  • Tasa de interés: TAMAR + 7%

  • Plazo: 36 meses

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