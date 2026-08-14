Tigre incorporó un minibús para trasladar pacientes a tratamientos médicos

La unidad tiene capacidad para 18 personas y será utilizada especialmente por vecinos que necesitan realizar tratamientos oncológicos fuera del distrito. El servicio se articula con el Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Tigre incorporó un nuevo minibús al sistema de salud municipal para trasladar a vecinos que necesitan realizar tratamientos médicos en hospitales y sanatorios alejados de sus domicilios.

La unidad tiene capacidad para 18 personas y estará destinada principalmente a pacientes oncológicos que deben viajar para recibir sus tratamientos. El servicio contempla el traslado desde el distrito hasta los establecimientos de salud y el posterior regreso de los pacientes a sus hogares.

La prestación se articula con el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y responde al crecimiento de la demanda de este servicio por parte de la comunidad.

El intendente Julio Zamora acompañó la presentación del vehículo y recorrió además las instalaciones del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Valentín Nores.

“Seguimos fortaleciendo el sistema de salud de Tigre con más infraestructura, equipamiento y servicios para acompañar a nuestros vecinos. Esta nueva unidad nos permite dar respuesta a una necesidad concreta de muchas familias que deben trasladarse para realizar tratamientos médicos", expresó Zamora.

Y agregó: "Asimismo, las obras llevadas adelante en el Hospital Nores nos permiten ampliar la capacidad de atención y mejorar las prestaciones. Todo esto forma parte de una política integral que tiene como objetivo consolidar un sistema de salud público de calidad".

El traslado de pacientes y la ampliación del Hospital Nores

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, explicó que el nuevo vehículo se incorpora al esquema de traslados que ya coordina el SET y que apunta especialmente a quienes deben afrontar tratamientos lejos de sus hogares.

“Se trata de una unidad con capacidad para 18 personas que se suma al sistema que ya coordinamos a través del SET. El objetivo es trasladar a vecinos, especialmente pacientes oncológicos, que necesitan realizar sus tratamientos y que, aun teniendo obra social, no cuentan con los medios para desplazarse. El Municipio los lleva hasta Capital Federal, donde son distribuidos en diferentes sanatorios u hospitales, y luego los retira para regresarlos a sus domicilios".

En paralelo, en el Hospital Nores se encuentran en desarrollo 16 nuevos consultorios para atención externa de adultos. También está prevista la incorporación de 22 camas de internación, con el objetivo de alcanzar aproximadamente 70 camas en total.

Abramzon también se refirió a las obras del establecimiento: "Por otro lado, recorrimos el renovado Hospital Nores, que de a poco sigue creciendo y preparándose también para la inauguración del Hospital Municipal de Alta Complejidad el año que viene, con la meta de consolidar todo el sistema de salud para que a ningún tigrense le falte una cama de internación”.

La ampliación del Hospital Nores forma parte del proceso de crecimiento y modernización del establecimiento y del fortalecimiento del sistema de salud municipal, en articulación con la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad, cuya inauguración está prevista para el próximo año.