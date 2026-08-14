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Más de 3.000 estudiantes participaron de una feria educativa regional en Malvinas Argentinas

Nardini recorrió la Feria Regional de Educación que reunió a cuatro distritos
La 30ª Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología reunió en Los Polvorines a estudiantes de Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz y Moreno, con 258 proyectos de investigación y creación.

Malvinas Argentinas fue sede de la 30ª Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un encuentro que reunió a más de 3.000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de cuatro distritos bonaerenses.


La jornada se realizó en el Instituto Asamblea Cristiana de Los Polvorines y contó con la participación de comunidades educativas de Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz y Moreno, que integran la Región 9. En total, se presentaron más de 258 proyectos de investigación y creación desarrollados por los estudiantes junto a sus docentes.


La actividad se desarrolló en el marco del Programa Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.


Una feria con participación regional


Durante el encuentro, el intendente Leo Nardini recorrió los proyectos y acompañó a los estudiantes y docentes que participaron de la instancia regional.


En ese contexto, destacó el papel de las políticas educativas y sostuvo: “La educación es el camino para generar conocimiento y desarrollo en nuestra sociedad. Acompañar estas ferias es respaldar el esfuerzo de nuestros estudiantes y docentes, y reafirmar que tanto el Municipio como la Provincia debe sostener y ampliar estos espacios de participación”.


El Programa ACTE cuenta con 25 ferias regionales en toda la provincia. Según los datos difundidos, durante este año las distintas instancias reunieron a más de 231.000 estudiantes y 18.404 docentes, que elaboraron más de 12.840 proyectos.


Las ferias atraviesan distintas instancias —escolar, regional y provincial— y funcionan como espacios para presentar y compartir proyectos vinculados con la investigación, la creación y el trabajo colectivo. La instancia provincial está prevista para septiembre.


Al finalizar la recorrida, Nardini remarcó especialmente la posibilidad de que cada región desarrolle sus iniciativas a partir de sus propias características.


“La importancia de que cada región pueda desarrollar estas iniciativas desde su propio contexto es lo que enriquece a la educación y, por ello, el desarrollo de cada lugar de la provincia. La diversidad bonaerense se expresa en cada encuentro y es allí donde nuestros estudiantes encuentran la oportunidad de investigar, crear y compartir desde sus realidades”, afirmó.

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