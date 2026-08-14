El Día de las Infancias se celebra en Tigre con espectáculos gratuitos este fin de semana

El Municipio de Tigre programó espectáculos de artistas locales para este sábado 15 y domingo 16 de agosto en plazas, teatros, auditorios y otros espacios del distrito.

El Municipio de Tigre preparó una agenda de espectáculos gratuitos para celebrar el Día de las Infancias este sábado 15 y domingo 16 de agosto, con propuestas para toda la familia en distintos puntos del distrito.

La programación reúne presentaciones de artistas locales en plazas, teatros, auditorios y otros espacios culturales de las distintas localidades.

Las actividades del sábado

La agenda comenzará el sábado 15 de agosto con dos propuestas.

A las 14, Gonzo Payaseando se presentará en el Museo Casa Sarmiento, ubicado en río Sarmiento y arroyo Reyes, en el Delta de Tigre.

Luego, a las 15, será el turno de Circu UDAI en la Plaza Soldado Luis Pereyra, en Bartolomé Mitre y Mozart, Villa La Ñata, Dique Luján.

Todos los espectáculos del domingo

El domingo 16 la programación se extenderá desde las 15 en diferentes plazas y espacios del distrito.

En Benavídez, habrá funciones de Aventuras Perrunas en el Teatro Pepe Soriano, Ituzaingó 2950, y de Un Dulce Cielito en la Plaza La Amistad, Garmendia e Ituzaingó.

En Ricardo Rojas, Patata Voladora se presentará en el Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer, en Avellaneda y Blandengues.

En El Talar, las propuestas serán Pichiculúndios, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, y Pitipá, en la Plaza El Principito, ubicada en el barrio Almirante Brown.

General Pacheco tendrá tres espectáculos: Circu UDAI en la Plaza Mariano Moreno, Molina y Guzmán Circus en la Plaza Ángel Pacheco y Leyendeltas en la Plaza Soldado de Malvinas, en el barrio Las Tunas.

En Troncos del Talar, la propuesta será No Dejen de Mirar… Nos, en la Plaza Sarmiento.

También habrá actividades en Rincón de Milberg, con La Magia de Imaginar en la Plaza Niño Dios, y en Nuevo Delta, donde se presentará La Troupé de Momo en la Plaza Guazú Nambi.

En Tigre centro, la programación incluirá Juegos Salpicados en la Plaza José Hernández y Planeta Angosto en la Plaza Héroes de Malvinas.

Por último, en Don Torcuato se presentarán Cuentos del Río en la Plaza Aviadores de Malvinas y Momento Circo en la Plaza Alvear.

Todas las actividades del domingo comenzarán a las 15 y serán de acceso gratuito.