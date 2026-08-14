Tigre: Rovira presentó una app para pedir turnos de salud y volvió a cuestionar las filas de madrugada

A un año de haber registrado una situación similar, Sebastián Rovira regresó a un centro de salud de Tigre y presentó una aplicación desarrollada por su equipo para solicitar turnos de manera digital. La herramienta fue ofrecida al Municipio.

A exactamente un año de haber mostrado a vecinos haciendo fila a las 4 de la mañana para conseguir un turno de salud, Sebastián Rovira volvió al mismo lugar. La escena volvió a mostrar a personas llegando de madrugada, aguardando durante horas y esperando conseguir una fecha para atenderse.

Hace un año, el presidente del bloque Fuerza Tigre había recorrido una salita de Tigre durante la madrugada y registrado a vecinos que aguardaban para intentar acceder a un turno. Este jueves, al cumplirse un año de aquella publicación, decidió regresar al lugar.

Según mostró en un nuevo video, nuevamente encontró vecinos esperando desde las primeras horas de la mañana.

“Pasó un año. Volvimos a las 4 de la mañana y los vecinos siguen acá. Hay gente que sale de su casa a las 2, madres y padres que vienen con sus hijos porque no tienen con quién dejarlos y esperan durante horas. Y ni siquiera vienen por una guardia o porque los vayan a atender en ese momento: vienen para intentar conseguir un turno para más adelante”, señaló Rovira.

En el nuevo registro, el concejal conversó con las personas que aguardaban y volvió a plantear la necesidad de facilitar el acceso a los turnos de salud.

“Estamos en 2026. Hacemos prácticamente todo desde el celular, hablamos todos los días de tecnología y de inteligencia artificial. No puede ser que para acceder a algo tan básico como un turno de salud todavía haya vecinos que tengan que pasar la madrugada en una vereda”, afirmó.

Una aplicación para pedir turnos desde el celular

Durante la recorrida, Rovira también presentó una aplicación desarrollada por su equipo para gestionar turnos de manera digital.

Desde Fuerza Tigre señalaron que la herramienta será puesta a disposición del Municipio de Tigre, para que pueda ser utilizada o adaptada. El espacio aclaró que la propuesta no pretende presentarse como una solución integral para el sistema de salud, sino como una alternativa concreta para facilitar la solicitud de turnos y evitar, cuando sea posible, la espera presencial durante la madrugada.

“Si hay una manera de que una persona pueda pedir un turno desde su casa y no tenga que levantarse a las tres de la mañana, hay que hacerlo. No nos interesa quién se lleva el mérito. La aplicación está a disposición. Resolvamos esto”, expresó el concejal.

La posibilidad de gestionar los turnos de manera digital queda así planteada como una alternativa que el Municipio podrá evaluar junto con las herramientas que actualmente utiliza para organizar la atención en sus centros de salud.

El reclamo de Fuerza Tigre

El acceso a los turnos en los centros de salud es uno de los temas que Fuerza Tigre viene planteando en sus cuestionamientos a la gestión municipal.

En esta oportunidad, Rovira utilizó la comparación entre los registros de hace un año y los realizados este jueves para volver a poner el tema en discusión.

“Lo más preocupante no es solamente lo que vimos hoy. Es volver un año después y comprobar que nada cambió. Un año en la vida de una persona es muchísimo. Para el Municipio también debería ser suficiente para resolver algo tan básico”, concluyó.

El nuevo video fue publicado este jueves, exactamente un año después del primer registro. La propuesta de la aplicación abre ahora una alternativa para facilitar la gestión de los turnos y evitar que los vecinos tengan que concurrir durante la madrugada únicamente para solicitar una fecha de atención.