La UCR impulsa un cambio en el Impuesto Rural para volcar más recursos a los caminos del campo

La senadora radical Nerina Neumann presentó un proyecto para modificar la distribución del Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires y destinar la mayor parte de la recaudación a obras y mantenimiento de la red vial rural.

La senadora provincial de la UCR, Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley que propone modificar la distribución del Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires para que el 65% de lo recaudado se destine al mantenimiento y las obras de los caminos rurales.

La iniciativa, identificada como expediente E 291/26-27, plantea cambios en la Ley 13.010 y crea una nueva estructura de asignación de los recursos. Según el proyecto, el 12% de la recaudación correspondería a la Provincia, el 3% sería destinado a programas sociales y saneamiento ambiental, mientras que el 65% se asignaría al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales. El remanente quedaría en manos de los municipios como retribución por la administración del tributo.

La legisladora sostuvo que el estado de los caminos rurales tiene un impacto directo en la vida cotidiana y en la actividad productiva. "Los caminos rurales son un aspecto clave de la vida de nuestra población; a través de estas vías las personas pueden distribuir su producción, abastecerse y acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos caminos no se encuentran en condiciones óptimas o resultan directamente inviables para el tránsito", afirmó.

Más recursos para la infraestructura rural

Neumann remarcó que la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales y consideró necesario fortalecer el financiamiento destinado a su conservación.

"Nuestra Provincia cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales. Robustecer el porcentaje destinado al Fondo permitirá contar con mayores recursos para la refacción de los mismos, respondiendo a una necesidad estructural del ámbito agropecuario y a uno de los aspectos más afectados por los fenómenos climáticos extremos de los últimos años", señaló.

La senadora concluyó que la reforma apunta a brindar mayores herramientas económicas a los gobiernos locales para atender las demandas de las comunidades rurales. "Con esta reforma se busca dotar a los municipios de las herramientas económicas necesarias para atender las demandas de la población rural y mejorar la infraestructura básica para el desarrollo productivo de la región", finalizó.