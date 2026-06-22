Argentina venció a Austria con doblete de Messi y avanzó a los 16avos del Mundial 2026

Argentina venció a Austria con un doblete de Lionel Messi y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido clave del Grupo J. El capitán argentino fue determinante para asegurar la victoria y mantener al equipo en lo más alto de la zona.

La Selección argentina consiguió una victoria determinante en el Mundial 2026 al imponerse 2-0 sobre Austria, en un partido disputado en el AT&T Stadium de Dallas por la segunda fecha del Grupo J. Con un doblete de Lionel Messi, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no solo aseguró la clasificación a los 16avos de final, sino que además fue testigo de un nuevo hito histórico del capitán argentino.

El encuentro comenzó con intensidad inmediata para la Albiceleste, que generó un penal en los primeros minutos tras una jugada colectiva. Sin embargo, Messi no pudo capitalizar la oportunidad inicial y su remate se fue desviado junto al palo izquierdo del arquero austríaco Alexander Schlager.

Tras ese inicio, Austria logró adelantarse en el campo y emparejar el desarrollo del juego, pero Argentina sostuvo el orden defensivo y neutralizó los avances del conjunto europeo.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Messi definió con precisión luego de una asistencia de Facundo Medina, en una jugada que desarticuló la defensa austríaca.

Ese gol significó un punto de inflexión: el delantero argentino alcanzó el récord absoluto de goles en la historia de los Mundiales, con 17 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo equilibrado, con llegadas para ambos equipos, aunque Argentina conservó mayor control en los momentos clave. El segundo gol llegó a los 49 minutos del segundo tiempo, cuando Messi aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el 2-0 definitivo.

Sobre el cierre, el capitán argentino estuvo cerca de ampliar la diferencia con un tiro libre que pasó muy cerca del palo derecho.

Con este resultado, la Selección argentina aseguró su clasificación a la siguiente fase y podría incluso finalizar primera en el grupo, dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia.

El próximo compromiso del equipo será el sábado 27 ante Jordania a las 23:00 (hora argentina).

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Grupo J (Fecha 2)

Argentina 2 - 0 Austria

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Goles:

38’ PT Lionel Messi (ARG)

49’ ST Lionel Messi (ARG)

Incidencia:

9’ PT Messi (ARG) desvió un penal

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Cambios:

12’ ST Nicolás Otamendi por Cristian Romero (ARG)

20’ ST Julián Álvarez por Lautaro Martínez (ARG) y Nicolás González por Thiago Almada (ARG)

22’ ST Marko Arnautovic por Paul Wanner (AUT), Alexander Prass por Stefan Posch (AUT) y Marco Friedl por David Alaba (AUT)

33’ ST Patrick Wimmer por Romano Schmid (AUT)

36’ ST Leandro Paredes por Rodrigo De Paul (ARG) y Nicolás Tagliafico por Facundo Medina (ARG)

39’ ST Carney Chukwuemeka por Michael Gregoritsch (AUT)

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

VAR: Diego Sánchez (España)