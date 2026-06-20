Identificaron a la nena de dos años que murió en la Panamericana: era hija de un integrante de la banda de Rodrigo Tapari

La víctima fatal del choque ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197, fue identificada como Aiona Toloza, de dos años. Era hija del trombonista de la banda de Rodrigo Tapari, quien suspendió sus presentaciones previstas para este fin de semana.

La nena de dos años que murió este sábado en el choque ocurrido sobre la autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197, en General Pacheco, fue identificada como Aiona Toloza, hija de Juan Manuel Toloza, trombonista de la banda del cantante Rodrigo Tapari. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y dejó además heridos a los padres de la menor.

Según se informó, el vehículo en el que viajaban Juan Manuel Toloza, la pequeña Aiona y su madre, Camila Martínez, detuvo su marcha sobre la autopista debido a un desperfecto mecánico y fue embestido desde atrás por otro automóvil.

El impacto ocurrió poco antes del cruce con la Ruta 197. La menor viajaba en el asiento trasero y fue quien sufrió las consecuencias más graves del choque.

Tras conocerse la noticia, Rodrigo Tapari anunció la suspensión de las presentaciones que tenía previstas para este fin de semana y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia", expresó el cantante.

Por el siniestro, Juan Manuel Toloza fue trasladado al Hospital de Pacheco con heridas leves, mientras que Camila Martínez quedó internada en el Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de pelvis y compromiso del bazo, aunque permanecía consciente al momento de ser asistida.