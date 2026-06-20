Panamericana: murió una nena de dos años en un choque a la altura de la ruta 197 en General Pacheco

Una niña de dos años falleció y tres adultos resultaron heridos tras un choque ocurrido en el kilómetro 31,5 de la Autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197. El tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires permanece afectado por el operativo de emergencia.

Una nena de dos años murió y otras tres personas resultaron heridas durante un trágico choque ocurrido en la madrugada de este sábado en la Autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197, en General Pacheco. El siniestro se produjo en el kilómetro 31,5 y generó un corte total del tránsito en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información difundida por fuentes de la investigación, el hecho comenzó cuando un Volkswagen Gol en el que viajaba una familia integrada por dos jóvenes de 27 años y su hija de dos años sufrió un desperfecto mecánico.

El vehículo quedó detenido sobre el segundo carril rápido de la autopista y, en esas circunstancias, fue embestido por una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años.

Producto del fuerte impacto, el Volkswagen Gol sufrió la destrucción de su parte trasera, mientras que la camioneta Renault Captur terminó volcada sobre la traza.

Cuando arribó la ambulancia al lugar, los médicos constataron el fallecimiento de la menor y asistieron a los tres adultos involucrados, quienes presentaban heridas de distinta consideración.

La madre de la niña fue trasladada consciente al hospital de Pablo Nogués con una fractura de pelvis, según indicaron fuentes de la investigación. En tanto, los conductores de ambos vehículos fueron derivados al hospital de General Pacheco y, en principio, no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaban efectivos de la Policía Vial, personal de Autopistas del Sol y bomberos, mientras continuaban las tareas de asistencia y peritaje que obligaron a interrumpir totalmente la circulación en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.