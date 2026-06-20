Narcomenudeo en Tigre: dos detenidos tras operativos simultáneos en El Talar y Ricardo Rojas

Los procedimientos se realizaron en El Talar y Ricardo Rojas luego de una investigación de la Policía Bonaerense con apoyo del sistema de cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). Durante los allanamientos se incautaron estupefacientes, armas de fuego y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Dos personas fueron detenidas en Tigre acusadas de comercializar estupefacientes, en el marco de dos allanamientos simultáneos realizados en las localidades de El Talar y Ricardo Rojas. Durante los procedimientos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró drogas listas para su venta, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Drogas Tigre, quienes lograron reducir a los sospechosos en los domicilios donde se encontraban.

La investigación se desarrolló a partir de tareas de inteligencia y seguimiento en las que también intervino el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre. Según se informó, el aporte de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y el material fílmico obtenido permitieron avanzar en las tareas de análisis y reunir elementos para concretar los allanamientos.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron estupefacientes listos para su comercialización, dos armas de fuego, dinero en efectivo, handies y elementos de fraccionamiento, todos elementos considerados de interés para la causa.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las actividades vinculadas al narcomenudeo en la zona.