Narcomenudeo en Tigre: dos detenidos tras operativos simultáneos en El Talar y Ricardo Rojas

Dos personas fueron detenidas en Tigre acusadas de comercializar estupefacientes, en el marco de dos allanamientos simultáneos realizados en las localidades de El Talar y Ricardo Rojas. Durante los procedimientos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró drogas listas para su venta, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.
Los operativos fueron llevados adelante por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Drogas Tigre, quienes lograron reducir a los sospechosos en los domicilios donde se encontraban.
La investigación se desarrolló a partir de tareas de inteligencia y seguimiento en las que también intervino el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre. Según se informó, el aporte de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y el material fílmico obtenido permitieron avanzar en las tareas de análisis y reunir elementos para concretar los allanamientos.
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron estupefacientes listos para su comercialización, dos armas de fuego, dinero en efectivo, handies y elementos de fraccionamiento, todos elementos considerados de interés para la causa.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las actividades vinculadas al narcomenudeo en la zona.