Récord de deudas impagas: más de 5 millones de argentinos están en mora y el incumplimiento sigue creciendo

Los últimos datos del Banco Central muestran que la irregularidad en los créditos de las familias alcanzó el 12,1% en abril, el valor más alto en más de dos décadas, mientras 5,3 millones de personas registran atrasos en sus pagos.

La mora de las familias argentinas volvió a crecer en abril y alcanzó el nivel más alto en más de 20 años. Según los datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de los créditos destinados a los hogares llegó al 12,1%, marcando el decimoctavo mes consecutivo de suba.

El indicador aumentó 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo y acumuló un incremento de 8,4 puntos porcentuales en comparación con abril de 2025, lo que refleja un fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

Un relevamiento de la consultora Analytica, elaborado sobre la base de datos del BCRA y del INDEC, determinó que 5,3 millones de personas se encuentran en situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino, equivalente al 26,9% de quienes poseen algún tipo de financiamiento.

En total, el denominado sistema financiero ampliado registra 19,8 millones de personas con créditos activos. El universo incluye bancos, empresas fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

El informe también precisó que la deuda de las familias asciende a $74,2 billones, cifra equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El BCRA observa una desaceleración en el deterioro

Desde el Banco Central sostienen que el proceso podría estar encontrando un techo.

"En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito a los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular, cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente", indicó la autoridad monetaria.

La irregularidad de los créditos a empresas llegó al 3,3% en abril, tras subir 0,2 puntos porcentuales respecto de marzo y 2,4 puntos porcentuales en los últimos doce meses.

Como resultado, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,3%, con un incremento de 5,1 puntos porcentuales interanual y de 0,3 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Cómo se distribuye la deuda

Del total de las obligaciones financieras de las familias, el 82,4% se concentra en entidades bancarias, mientras que las fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades financieras reúne el 7,5%.

Las cifras reflejan un deterioro extendido en la capacidad de pago de los hogares, con millones de personas registrando atrasos y un nivel de morosidad que no se observaba desde hace más de dos décadas.