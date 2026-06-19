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Policiales / San Isidro

San Isidro: detuvieron al último prófugo por el asesinato de Víctor Cocozza, el jubilado golpeado y apuñalado en su casa

Cayó el último prófugo por el crimen de Víctor Cocozza en San Isidro
La División Homicidios de la Policía Federal detuvo en Escobar al joven de 23 años acusado de ser el autor material del asesinato de Víctor Emilio Cocozza, el jubilado de 72 años hallado muerto en febrero en su casa de Las Lomas. La investigación sostiene que lo golpeó, le robó dólares y joyas y luego lo apuñaló en el cuello para evitar ser identificado.

El último prófugo por el crimen de Víctor Emilio Cocozza, el jubilado de 72 años asesinado durante un robo en Las Lomas de San Isidro, fue detenido por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. Se trata de un joven de 23 años acusado de ser el autor material del homicidio ocurrido el 4 de febrero pasado, un caso que conmocionó al distrito por la brutalidad del ataque y por el vínculo que unía al sospechoso con la víctima.


Cocozza, ex empleado del Jockey Club, fue encontrado muerto en el interior de su vivienda luego de haber sido atacado por delincuentes que buscaban apoderarse de un botín compuesto por dólares y joyas. Según la investigación, el jubilado fue golpeado salvajemente en el rostro y luego apuñalado en el cuello.


Para los investigadores, el crimen tuvo un agravante determinante: el principal acusado era hijo de la empleada doméstica de la casa y conocía a la víctima. La hipótesis judicial sostiene que, tras concretar el robo, decidió asesinar al jubilado para impedir que pudiera reconocerlo y denunciarlo.


Un crimen seguido por un segundo saqueo


Después del homicidio, el sospechoso escapó hacia la villa La Cava, en la localidad de Beccar, donde, de acuerdo con la causa, les relató a tres vecinos lo ocurrido y les manifestó que la vivienda estaba en condiciones de ser saqueada.


A partir de esa información, dos hombres y una mujer se dirigieron hasta la casa de Cocozza. Al ingresar, encontraron el cuerpo sin vida del jubilado y aprovecharon la situación para sustraer más objetos de valor antes de huir.


Los tres fueron detenidos poco después por personal del patrullaje municipal del Municipio de San Isidro y efectivos de la Policía bonaerense. Sin embargo, el presunto autor material del asesinato logró escapar y permaneció prófugo durante más de cuatro meses.


La investigación que permitió encontrar al prófugo


La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, con intervención de la secretaria Natalia Lorena Giovannini, quien convocó a la División Homicidios de la Policía Federal para localizar al acusado.


Los investigadores realizaron tareas de campo, ciberpatrullaje y análisis de información que permitieron establecer que el prófugo mantenía una relación de pareja con una mujer domiciliada en el partido de Escobar.


Además, el análisis de los movimientos bancarios de ambos detectó numerosas transacciones realizadas en las inmediaciones de una de las viviendas declaradas por la mujer, un dato que terminó siendo clave para orientar la búsqueda.


Con autorización judicial, los efectivos desplegaron distintos operativos de vigilancia hasta que lograron identificar al sospechoso cuando salía de uno de los inmuebles investigados.


La detención se concretó en la intersección de las calles Honorio Pueyrredón y Apatamas, en la localidad de Matheu, partido de Escobar.


El joven, de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Justicia acusado por el delito de homicidio agravado criminis causae, mientras avanza el proceso judicial por el asesinato de Víctor Emilio Cocozza, uno de los crímenes más impactantes ocurridos este año en San Isidro.

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