El Hospital Central de San Isidro incorporó equipamiento de última generación adquirido con fondos de Expo Mate 2026

La recaudación total de la feria realizada en mayo permitió incorporar un ecógrafo portátil, un cardioversor de soporte vital avanzado y un electrocardiógrafo digital destinados a las áreas de emergencias, cardiología y cuidados críticos del Hospital Central de San Isidro.

El Hospital Central de San Isidro incorporó tres nuevos equipos médicos de alta complejidad que permitirán fortalecer la atención en las áreas de emergencias, cardiología y cuidados críticos, con el objetivo de acelerar los diagnósticos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

La adquisición fue posible gracias a la recaudación total obtenida durante la Expo Mate 2026, el evento realizado en mayo en el Centro de Exposiciones y que reunió a cientos de personas.

El equipamiento fue definido por el Equipo de Bioingeniería de la Secretaría de Salud Pública, que seleccionó dispositivos destinados a responder de manera inmediata ante cuadros de alta complejidad y a optimizar el trabajo de los profesionales del hospital.

Uno de los equipos incorporados es un ecógrafo Doppler color portátil Mindray MX3, destinado al sector de Guardia. El dispositivo reemplaza un equipo que había quedado obsoleto y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de pacientes adultos y pediátricos. Su tecnología basada en software procesa imágenes de alta resolución en tiempos reducidos y, gracias a su portabilidad, posibilita diagnosticar patologías críticas, como sangrados internos o neumotórax, directamente al lado de la cama del paciente, evitando traslados innecesarios dentro del hospital.

También se sumó un cardioversor Mindray Beneheart D30, una unidad portátil de soporte vital avanzado montada sobre un carro rodante. El dispositivo integra funciones de desfibrilador manual, desfibrilador externo automático, marcapasos transcutáneo y monitor de signos vitales. Además, incorpora tecnología bifásica de hasta 360 joules que adapta la descarga de energía según las características físicas del paciente y dispone de sensores que miden en tiempo real la calidad de las compresiones durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La incorporación se completa con un electrocardiógrafo digital portátil Cardiotecnica RG-706, una herramienta destinada a la detección temprana de patologías cardíacas tanto en situaciones de reposo como de urgencia. El equipo cuenta con pantalla táctil color para visualizar simultáneamente las 12 derivaciones antes de imprimir, filtros digitales que eliminan interferencias y capacidad de almacenamiento para integrarse de manera directa a la Historia Clínica Digital del municipio.

Con estos nuevos equipos, el Hospital Central de San Isidro avanza en la modernización de su infraestructura tecnológica, con el propósito de reducir márgenes de error y agilizar los tiempos de diagnóstico en el área de emergencias.