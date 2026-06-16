Selección argentina: Scaloni definió el equipo para debutar ante Argelia con Messi y Lautaro Martínez como titulares

Con la baja de Nicolás Tagliafico por una sobrecarga muscular y varias dudas físicas resueltas sobre la hora, Lionel Scaloni confirmó la formación de la Selección argentina para el estreno en el Grupo J del Mundial 2026 frente a Argelia.

La Selección argentina llegará al debut en el Mundial 2026 con un equipo que debió ajustarse hasta las últimas horas por distintas molestias físicas. Pese a las dudas que rodearon la preparación, Lionel Scaloni terminó de definir un once competitivo para enfrentar este martes a Argelia, desde las 22, en Kansas, por la primera fecha del Grupo J.

La principal modificación respecto de la estructura que el cuerpo técnico imaginaba inicialmente se produjo en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico quedó descartado por una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda y su lugar será ocupado por Facundo Medina.

En el otro sector de la defensa, el entrenador optó por Nahuel Molina, aunque el plan contempla administrarle las cargas físicas. La idea es que dispute alrededor de 60 minutos antes del ingreso de Gonzalo Montiel, quien recientemente dejó atrás molestias musculares.

La zaga central estará integrada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, una dupla que combina experiencia, intensidad en los duelos y buena capacidad para iniciar la salida desde el fondo.

En la mitad de la cancha, Scaloni apostará por un mediocampo de circulación y despliegue con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que Thiago Almada tendrá libertad de movimientos para enlazar con los atacantes y generar desequilibrios cerca del área rival.

En la ofensiva aparecerá la principal referencia futbolística y emocional del seleccionado. Lionel Messi será titular en el que representa su sexto Mundial y estará acompañado por Lautaro Martínez, quien se impuso en la consideración del cuerpo técnico y comenzará el torneo por delante de Julián Álvarez.

De esta manera, la formación de la Selección argentina para enfrentar a Argelia será con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El campeón del mundo iniciará así la defensa del título obtenido en Qatar 2022 ante un seleccionado argelino que llega al compromiso con la intención de dar la sorpresa y que en la previa dejó en claro su ambición de enfrentar al equipo de Messi sin complejos.