Asesinaron a un policía durante un operativo en Florencio Varela y ya son dos los agentes muertos en pocos días

El sargento Facundo Giménez recibió un disparo en la cabeza durante un allanamiento antidrogas en el barrio Pico de Oro. Por el crimen fueron detenidas tres personas y el caso se suma al reciente asesinato de un agente federal en Rosario.

La violencia ligada al narcotráfico volvió a golpear a las fuerzas de seguridad. En pocos días, dos policías fueron asesinados en procedimientos relacionados con bandas narco: el caso más reciente ocurrió en Florencio Varela, donde murió el sargento Facundo Giménez, mientras que el antecedente inmediato fue el crimen del federal Rodolfo Manfredi en Rosario.

El episodio en territorio bonaerense se produjo durante un allanamiento antidrogas realizado en el barrio Pico de Oro. Del procedimiento participaba personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de las comisarías 5ª, 6ª y 1ª de Florencio Varela.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, los efectivos fueron abordados por delincuentes que comenzaron a disparar al advertir la presencia policial.

En medio de la intervención, el sargento Facundo Giménez corría por un descampado cuando recibió un disparo en la cabeza.

El efectivo fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona, aunque los médicos constataron su fallecimiento.

Tras el crimen, las autoridades procedieron a la aprehensión de tres sospechosos identificados como Lucas Ezequiel S., de 26 años; Juan Daniel P., de 15; y Ricardo Alejandro G., de 28.

El asesinato de Giménez se conoció pocos días después del crimen del policía federal Rodolfo Manfredi, quien murió durante una emboscada en el barrio Villa Banana, en la ciudad de Rosario, en otro hecho de violencia vinculado al narcotráfico.