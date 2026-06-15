Julio Zamora destacó el primer bypass coronario realizado en Tigre y afirmó que consolida la estrategia de crecimiento en salud

El intendente Julio Zamora visitó al vecino de El Talar que se convirtió en el primer paciente sometido a un bypass coronario doble a corazón abierto en el Hospital Municipal Cardiovascular Dr. Genaro Sertantes, un procedimiento que marca un hito para el sistema de salud pública de Tigre.

Tigre concretó por primera vez una cirugía de bypass coronario doble a corazón abierto en el sistema de salud municipal y el intendente Julio Zamora aseguró que el procedimiento representa un nuevo paso en la consolidación de la política sanitaria del distrito. El jefe comunal visitó a Antonio, el vecino de El Talar que recibió la intervención en el Hospital Municipal Cardiovascular "Dr. Genaro Sertantes", y dialogó con el paciente y los profesionales que participaron del operativo.

"Tenemos una estrategia clara y definida en materia de salud y esta operación, compleja y costosa, demuestra un paso más en su consolidación. Estamos logrando los resultados que nos propusimos hace mucho tiempo", expresó Zamora.

El paciente, de 48 años y sin cobertura de obra social, llegó a la guardia del hospital con un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios y chequeos correspondientes, un equipo integrado por más de 20 profesionales llevó adelante la compleja intervención quirúrgica.

Durante la recorrida, el intendente destacó la atención recibida por el vecino y el valor simbólico del procedimiento para el sistema sanitario local.

"Antonio nos contó con emoción que se sintió muy bien atendido en el centro de salud. Es una operación comúnmente conocida por haber sido René Favaloro quien dio inicio a este tipo de cirugías: tenemos el orgullo de haber realizado la primera en el Municipio de Tigre", sostuvo.

Una intervención histórica para la salud pública de Tigre

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, remarcó la importancia de la operación y la vinculó con la política de inversión sanitaria impulsada por el Municipio.

"Es una intervención histórica destinada a un vecino que no tenía los medios para poder hacerlo. Estamos orgullosos, esto refleja una decisión política del intendente de invertir en salud. Estamos creciendo en todos los centros médicos públicos de la ciudad. A su vez, seguimos trabajando en la apertura del futuro Hospital de Alta Complejidad para Adultos", señaló el funcionario.

La realización del primer bypass coronario doble a corazón abierto en el Hospital Municipal Cardiovascular Dr. Genaro Sertantes se convierte así en un nuevo hito para el sistema de salud de Tigre, al incorporar una práctica de alta complejidad destinada a vecinos que no cuentan con cobertura médica.