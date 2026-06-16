“Se legaliza la ilegalidad”: el duro cuestionamiento de los martilleros bonaerenses a un proyecto de La Libertad Avanza

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires cuestionó una iniciativa presentada por legisladores de La Libertad Avanza que, según la entidad, despenaliza la intermediación inmobiliaria sin matrícula y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

Un proyecto presentado por nueve diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) para modificar la regulación del mercado inmobiliario abrió un fuerte cuestionamiento del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que advirtió que la iniciativa podría habilitar la intervención de personas no matriculadas en operaciones de compraventa de inmuebles, favorecer las estafas y afectar miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad.

Qué cuestionan los martilleros del proyecto

La entidad sostiene que la propuesta impulsada por nueve de los veinte integrantes del bloque libertario en la Legislatura bonaerense equipara a los profesionales universitarios matriculados con cualquier persona física o jurídica no habilitada para ejercer la actividad.

Según el Colegio, uno de los puntos más sensibles es la modificación del artículo 80 sobre infracciones, que dejaría fuera de las sanciones y multas a quienes intervengan en la compraventa de inmuebles sin poseer el título de martillero o corredor público.

El presidente de la entidad, Luis Eusebio Colao, afirmó que detrás de la iniciativa existe “la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada, tal como señala su articulado propuesto”.

La advertencia por las posibles estafas

Para el Colegio de Martilleros, la modificación planteada implica la despenalización de la intermediación inmobiliaria sin matrícula profesional.

En ese sentido, Colao advirtió: “Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”.

Además, acusó a los legisladores que impulsan el proyecto de “promover la ilegalidad y de vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres a diario para brindar un mejor servicio”.

El impacto laboral que denuncia el sector

La entidad también expresó su preocupación por las consecuencias que la iniciativa podría tener sobre la actividad inmobiliaria y el empleo vinculado al sector.

Según Colao, la propuesta “precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia”.

Para el presidente de Martilleros BA, el proyecto que propone la desregulación del mercado inmobiliario constituye, además, “un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia” y representa una vuelta atrás en el proceso de regulación y profesionalización de la actividad.