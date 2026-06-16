En San Martín se puso en marcha “Una Patria que Abrigue”, una campaña para donar abrigo y frazadas

La iniciativa impulsada por Peronismo Patriótico convoca a los vecinos de San Martín a donar ropa de abrigo y frazadas en buen estado. Comercios de distintas localidades del distrito se sumaron como centros de recepción para ampliar la asistencia a personas en situación de calle y familias con dificultades económicas.

En San Martín se puso en marcha la campaña solidaria "Una Patria que Abrigue", una iniciativa impulsada por Peronismo Patriótico para reunir ropa de abrigo y frazadas en buen estado con el objetivo de asistir a personas en situación de calle y vecinos que atraviesan dificultades económicas durante el invierno.

La propuesta nació bajo una consigna clara: "que ningún compatriota pase frío". Para ampliar el alcance de las donaciones, la organización sumó la colaboración de distintos comercios del distrito, que cedieron sus espacios para funcionar como puntos de recepción.

Desde el espacio político informaron que quienes deseen colaborar también pueden contactarse mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram @ppsanmartin, donde recibirán información sobre horarios y modalidades de entrega.

Los puntos de donación en San Martín



Club de la Música ( Alberdi 4449, Villa Ballester ): jueves, viernes y sábados a partir de las 18.

( ): jueves, viernes y sábados a partir de las 18.

Neumáticos Pallone ( Güemes 3794, San Andrés ): de lunes a sábados, de 9 a 18.

( ): de lunes a sábados, de 9 a 18.

Cafetería del Paseo de Compras de José León Suárez ( General Frías 7382, José León Suárez ): viernes, sábados, domingos y feriados, de 10 a 20.

( ): viernes, sábados, domingos y feriados, de 10 a 20.

Río Luján 6237, Chilavert: consultar horarios mediante mensaje directo.



La campaña busca fortalecer la solidaridad comunitaria en medio de las bajas temperaturas y generar una red de ayuda que permita llegar a más personas que necesitan abrigo durante el invierno.