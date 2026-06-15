Día de la Máxima Resistencia: Tigre recordó a los héroes de Malvinas con un emotivo acto junto al Río Luján

En el 44° aniversario del Día de la Máxima Resistencia, el Municipio de Tigre, ex combatientes y organizaciones vinculadas a la Gesta de Malvinas realizaron un emotivo homenaje para recordar a los caídos y renovar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El Municipio de Tigre participó de la conmemoración por el 44° aniversario del Día de la Máxima Resistencia, una fecha que recuerda el final de la Guerra de Malvinas y homenajea a quienes combatieron en el Atlántico Sur. El acto, realizado en la intersección de las calles Lavalle y Paseo Victorica, reunió a autoridades locales, ex combatientes y vecinos, quienes renovaron el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La ceremonia fue organizada de manera conjunta entre el Municipio, la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, el Escuadrón Fénix y la Unión de Ex Combatientes de Tigre.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, destacó el valor simbólico de la jornada y expresó: "Es un día muy especial para Argentina. El recordatorio que se hace acá en Tigre es algo muy emotivo y su conmemoración es trascendental. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo para organizar este acto y salió como se esperaba. Es para ejercer la memoria de la Gesta de Malvinas".

Un homenaje marcado por los símbolos de Malvinas

La actividad comenzó con el ingreso de la bandera argentina que flameó en el Hospital Militar de Puerto Argentino y de la Virgen de Fátima. Posteriormente, los presentes entonaron el Himno Nacional interpretado por la banda de música del Regimiento de Artillería N° 1.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el minuto de silencio y la bendición de 649 rosas, una por cada argentino caído en combate durante la guerra.

El presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, Ernesto Fernández Maguer, recordó los orígenes de la conmemoración y señaló: "Con un grupo de militares y civiles en 1982 creamos esta comisión y el 2 de abril de 1983 fuimos el único acto de Malvinas que se hizo en ese momento. El 14 de junio es otra fecha importante porque es el día que nuestros hombres dieron todo y hay que recordar esa fecha. Estoy muy contento y agradecido al Municipio de Tigre".

Rosas al Río Luján y homenaje a los fallecidos en la posguerra

Durante el acto también brindaron sus palabras el presidente de la Asociación Civil Escuadrón Fénix, Ignacio Juan Arcidiacono; el propio Ernesto Fernández Maguer; y el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Miguel Escalante.

Como cierre de la ceremonia, los presentes arrojaron al Río Luján rosas rojas con los nombres de los caídos en combate. Además, se depositó una flor número 650 en homenaje a los ex combatientes fallecidos en la posguerra.

Por su parte, Ignacio Juan Arcidiacono afirmó: "Nosotros siempre agradecemos al intendente Julio Zamora por el apoyo que nos da. Nos atiende, escucha y soluciona problemas. Como veteranos del Escuadrón Fénix acompañamos a la Comisión Permanente para mantener viva la llama del sacrificio de los 649 héroes, para que no quede en el olvido y para transmitir a las nuevas generaciones de qué estamos hechos los argentinos, que se hizo en Malvinas para recuperarlas".

Cada 14 de junio se recuerda el final de la Guerra de Malvinas, conflicto que comenzó el 2 de abril de 1982, y se renueva el homenaje a quienes participaron de la gesta y el reclamo de soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur.

Participaron además la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina-Tigre, la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas (AVEGUEMA), el Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas, veteranos de las Fuerzas Armadas y de seguridad y representantes de centros de veteranos de distintos municipios.