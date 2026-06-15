Trenes del AMBA: la multa por viajar sin validar la SUBE es de $3.500 y ya realizan controles a bordo

Los nuevos operativos de Trenes Argentinos se realizan de manera sorpresiva dentro de las formaciones del AMBA y buscan detectar a quienes viajan sin pagar el boleto o no registran correctamente su recorrido con la tarjeta SUBE.

Los pasajeros que utilizan los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán prestar atención a la validación de su viaje con la tarjeta SUBE, ya que Trenes Argentinos puso en marcha un sistema de fiscalización a bordo para detectar a quienes viajan sin pagar el boleto o no registran correctamente su recorrido. La infracción vigente asciende actualmente a $3.500 por cada caso detectado.

La medida forma parte de una estrategia destinada a combatir la evasión en la red ferroviaria metropolitana, especialmente entre quienes ingresan a las estaciones sin pagar el pasaje o logran abordar las formaciones sin realizar la validación correspondiente.

Para ello, la empresa desplegó patrullas integradas por inspectores equipados con dispositivos electrónicos que permiten verificar en tiempo real si el pasajero registró su viaje. Los controles se realizan dentro de las formaciones en movimiento y de manera sorpresiva.

Durante las inspecciones, los agentes solicitan la tarjeta SUBE y la apoyan en lectores portátiles que muestran el historial reciente de validaciones efectuadas por el usuario.

El sistema ferroviario exige apoyar la SUBE tanto al ingresar como al salir de la estación. Al inicio del recorrido, el sistema retiene el valor correspondiente al viaje máximo y, al finalizar el trayecto, reintegra la diferencia según la distancia efectivamente recorrida.

Si el pasajero no registró el ingreso o el movimiento almacenado en la tarjeta no coincide con el recorrido que está realizando, el sistema lo detecta automáticamente y se considera una infracción.

El objetivo de la medida es reducir una problemática que la empresa considera histórica y mejorar los niveles de recaudación de los servicios ferroviarios metropolitanos.

Cuánto cuesta la multa por no validar la SUBE

La sanción económica por saltar un molinete o no validar el boleto equivale al valor de 10 boletos mínimos, por lo que actualmente la multa asciende a $3.500.

Los inspectores están habilitados para cobrar la infracción en el momento. El pago puede realizarse mediante códigos QR, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias o en efectivo.

De acuerdo con datos difundidos por la operadora ferroviaria, durante el primer mes de funcionamiento pleno del sistema se aplicaron cerca de 16.000 multas por distintas irregularidades relacionadas con la validación del pasaje.

Desde la empresa remarcan además que los controles pueden realizarse en cualquier tramo del recorrido, por lo que los pasajeros deben conservar la tarjeta SUBE durante todo el viaje.

Qué líneas ya tienen patrullas activas

La línea Roca es la que presenta el mayor despliegue operativo, con 10 patrullas integradas por cinco agentes y un supervisor cada una. Los controles alcanzan los servicios hacia La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza, Cañuelas y Bosques, tanto por vía Quilmes como por vía Temperley.

En la línea San Martín funcionan actualmente cinco cuadrillas que realizan inspecciones aleatorias en los servicios que unen Retiro con Pilar y Cabred.

Por su parte, la línea Belgrano Sur cuenta con dos patrullas activas que supervisan los recorridos entre Sáenz y González Catán, Tapiales y Marinos del Crucero General Belgrano, además del tramo extendido hasta Lozano.

Las inspecciones no tienen horarios fijos y pueden desarrollarse en distintos momentos del día. La modalidad busca incrementar el efecto disuasorio y dificultar la evasión sistemática del pago del pasaje.

Las próximas líneas que se sumarán

Trenes Argentinos confirmó que el esquema continuará expandiéndose durante las próximas semanas. Los próximos objetivos son las líneas Mitre y Sarmiento, donde actualmente se trabaja en la conformación de las patrullas y en la logística necesaria para implementar los controles.

Por el momento, la empresa no informó una fecha oficial para el inicio de los operativos en ambos ramales, aunque el proceso de incorporación de personal y equipamiento ya se encuentra en marcha.

La intención es extender progresivamente este sistema a toda la red ferroviaria del AMBA para unificar los mecanismos de fiscalización y reforzar el cumplimiento de las normas de viaje en los trenes metropolitanos.