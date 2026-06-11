La Libertad Avanza reunió a dirigentes en Tigre y reforzó su armado en la Primera Sección Electoral

El espacio La Púrpura realizó un encuentro en Dique Luján con participación de referentes de los 24 municipios de la Primera Sección. Sebastián Pareja llamó a fortalecer el trabajo territorial en la provincia.

La agrupación La Púrpura, vinculada a La Libertad Avanza, realizó un encuentro en el partido de Tigre que reunió a dirigentes, coordinadores territoriales y profesionales de los 24 municipios de la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en el espacio Dique Loreto, en Dique Luján, y contó con la participación de autoridades del espacio libertario en el marco del fortalecimiento del trabajo territorial en la región.

El encuentro fue organizado por los coordinadores seccionales Nicolás Scioli y Karina Savaso, junto al coordinador provincial de La Púrpura Ignacio Salaberren, y reunió a representantes de los 24 municipios de la Primera Sección Electoral.

La convocatoria tuvo como eje el trabajo de profesionales vinculados a la agrupación, con especial referencia a su participación en las elecciones de los Colegios de Abogados bonaerenses.

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, destacó el rol de los profesionales en ese proceso y el avance del armado territorial del espacio.

Durante la jornada, Pareja estuvo acompañado por el senador provincial Luis “Lucho” Olivera, coordinador seccional de La Libertad Avanza.

En su intervención, Pareja afirmó: “Tenemos que seguir trabajando para ganar la provincia de Buenos Aires el año que viene y lograr la reelección del presidente Javier Milei”.

También destacó el crecimiento de La Púrpura dentro de la estructura partidaria.

“A partir del trabajo que viene haciendo La Púrpura, es importante seguir avanzando. El esfuerzo se ve y lo valoramos. Hay una hoja de ruta; éramos muy poquitos y somos un movimiento ascendente”, expresó.

Nicolás Scioli sostuvo: “Esta nueva Argentina que comienza a llegar a los colegios profesionales también debe llegar a cada municipio del país. Una Argentina con menos burocracia, menos impuestos y menos trabas para quienes producen, trabajan y generan valor. Ese es el camino que estamos impulsando y que queremos trasladar a cada una de nuestras instituciones”.

Karina Savaso expresó: “Los espacios obtenidos en distintas instituciones representan el inicio de una nueva etapa” y convocó a los profesionales a involucrarse en las comisiones de los colegios de abogados, además de anticipar el trabajo de cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura previstas para octubre.

El encuentro permitió consolidar el trabajo territorial de La Púrpura y fortalecer los vínculos entre profesionales, dirigentes y referentes de la Primera Sección Electoral.