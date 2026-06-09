Progresar: quiénes pueden cobrar la beca, cuánto se paga en junio y qué beneficios son compatibles

Las Becas Progresar son compatibles con prestaciones como AUH, Tarjeta Alimentar y empleo registrado bajo determinadas condiciones. Sin embargo, algunos programas pueden generar incompatibilidades que afectan el acceso al beneficio.

Miles de estudiantes que reciben las Becas Progresar suelen preguntarse si pueden cobrar la ayuda económica junto con otras prestaciones sociales o mantener el beneficio mientras trabajan. La normativa vigente permite combinar la beca con distintos programas, aunque también contempla algunas incompatibilidades que pueden afectar el acceso al cobro.

El programa, que depende de la Secretaría de Educación y se paga a través de ANSES, está destinado a estudiantes de diferentes niveles educativos y constituye una de las principales herramientas de apoyo económico para la continuidad de los estudios.

Qué beneficios son compatibles con Progresar

Según lo establecido por el artículo 12 de la Ley 27.726, los beneficiarios pueden percibir las Becas Progresar junto con distintas prestaciones sociales.

Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, otros programas sociales, becas académicas, de investigación, de extensión y de formación, además de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Esto significa que recibir alguna de estas ayudas no impide acceder al beneficio educativo ni continuar cobrando la beca.

¿Se puede trabajar y cobrar Progresar?

Uno de los interrogantes más frecuentes está relacionado con el empleo registrado.

La normativa permite que los estudiantes trabajen y mantengan el cobro de Progresar, siempre que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

También es compatible contar con una obra social. En muchos casos surge confusión porque quienes poseen cobertura médica no pueden emitir la Certificación Negativa de ANSES. Sin embargo, esa situación no implica la pérdida de la beca ni afecta el acceso al programa.

Los casos que pueden generar incompatibilidades

Aunque la ley establece amplias compatibilidades, existen excepciones vinculadas a prestaciones destinadas al empleo y la capacitación laboral.

La Resolución 90/2026 señala que quienes perciban subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo o capacitación otorgadas por el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires podrían encontrarse con situaciones de incompatibilidad.

Por ese motivo, programas como Volver al Trabajo o Acompañamiento Social pueden afectar el acceso a determinadas líneas de Progresar, especialmente Progresar Trabajo.

Ante estas situaciones, se recomienda revisar las condiciones particulares de cada programa antes de iniciar una inscripción o renovación para evitar inconvenientes con el beneficio.

¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar en junio?

La Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano ratificó los montos vigentes para las distintas líneas del programa.

El monto base de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales. Sin embargo, en algunas líneas se aplica una retención del 20% hasta que el estudiante acredite su condición de alumno regular mediante la documentación correspondiente.

Los valores vigentes son los siguientes: