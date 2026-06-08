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Buenos Aires activa “Ciudad Late Mundial” con Fan Fest en Plaza Seeber y transmisión de partidos en barrios

Buenos Aires lanza su Fan Fest mundialista con pantallas gigantes y agenda completa de partidos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el programa “Ciudad Late Mundial”, que incluye el Fan Fest en Plaza Seeber, la transmisión de partidos en barrios con agenda definida, un esquema de gastronomía extendida y el operativo BA 24 Horas, con refuerzos de transporte, seguridad y actividades en distintos puntos de la Ciudad durante el Mundial.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el programa “Ciudad Late Mundial”, un dispositivo que acompañará el desarrollo del Mundial con el Fan Fest en Plaza Seeber, la transmisión de partidos en plazas y barrios, y un operativo integral de movilidad, seguridad y gastronomía bajo el esquema BA 24 Horas.


El programa se extenderá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, con actividades en distintos puntos de la Ciudad y transmisión pública de partidos de la Selección argentina y encuentros internacionales.


El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló: “El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”.


FAN FEST EN PLAZA SEEBER


La sede central será la Plaza Seeber, en Palermo, con capacidad para 15 mil personas.


El espacio funcionará del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20, con jornadas extendidas según el fixture.


Contará con pantalla gigante, transmisión oficial de los partidos de la Selección argentina y encuentros destacados, además de circuito cerrado de TV con imágenes del público.


También incluirá shows en vivo con música, DJs y artistas itinerantes, puntos fotográficos con la Copa del Mundo, el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico, junto a un patio gastronómico con foodtrucks.


MODO HINCHA EN BA: AGENDA COMPLETA EN BARRIOS


El programa “Modo Hincha en BA” llevará la transmisión de partidos a distintos espacios públicos con entrada gratuita y cupos limitados de aproximadamente 600 personas por evento.


Primera fase del Mundial


Martes 16 de junio (18 a 24 hs)
Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción)
Irak vs. Noruega
Argentina vs. Argelia


Lunes 22 de junio (13 a 20 hs)
Plaza San Martín (Retiro)
Argentina vs. Austria
Francia vs. Irak


Sábado 27 de junio (18:30 a 1 hs)
Obelisco (Corrientes y Cerrito)
Colombia vs. Portugal
Jordania vs. Argentina


Segunda fase del torneo


A partir de los 16vos de final, la propuesta se ampliará con foodtrucks, DJs y estaciones de intercambio de figuritas.


Las actividades se concentrarán inicialmente en el Parque Los Andes, en Chacarita, como punto principal de la etapa eliminatoria.


BA 24 HORAS: TRANSPORTE, GASTRONOMÍA Y OPERATIVO URBANO


El programa se integra a la estrategia BA 24 Horas, con dispositivos de movilidad, gastronomía y orden urbano durante los días de partidos.


En materia gastronómica, se prevé la extensión de la actividad en los entornos de los puntos de encuentro, con promociones especiales antes, durante y después de las transmisiones.


Además, se incorporarán locales mundialistas en toda la Ciudad, con ambientación temática, sorteos y experiencias especiales.


En transporte y movilidad, el esquema incluye:



  • Extensión del horario de la Línea D del subte los días de partidos de la Selección argentina para la desconcentración de Plaza Seeber

  • Aprovechamiento de la extensión horaria de la Línea B los fines de semana

  • Refuerzo de colectivos estratégicos

  • Incremento de taxis en zonas de eventos

  • Operativo especial de tránsito y seguridad en zonas de alta circulación.

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