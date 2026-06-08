Silvia Saravia advirtió que el 77% de las familias dejó de consumir alimentos por problemas económicos

Los datos surgen de un relevamiento realizado por Libres del Sur y el ISEPCI en la provincia de Buenos Aires. El informe también advierte que más de la mitad de los hogares se endeuda para garantizar la alimentación diaria.

Un relevamiento realizado por Libres del Sur junto al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) advirtió sobre un agravamiento de la situación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Según los primeros resultados de la encuesta, el 77% de las familias entrevistadas se privó de consumir alimentos por falta de dinero.

Los datos forman parte del informe denominado "Radiografía de la inseguridad alimentaria en Buenos Aires", elaborado por el ISEPCI y disponible en este enlace

La referente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, señaló que el estudio fue realizado sobre un universo compuesto por trabajadores formales, trabajadores precarizados, personas desocupadas y jubilados.

"Realizamos una encuesta sobre un universo de trabajadores formales y precarizados, desocupados y jubilados. Los primeros resultados muestran una realidad muy preocupante, fruto de las políticas de Milei", afirmó.

La dirigente sostuvo que la situación social se agravó durante los últimos meses y aseguró que muchas familias que anteriormente colaboraban con comedores y merenderos ahora necesitan asistencia.

"Quienes antes ayudaban a comedores y merenderos, hoy nos piden ayuda. Familias que antes hacían donaciones, hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes o para garantizar la comida en sus casas: el 77% de las familias entrevistadas se privó de consumir lácteos, carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero", expresó.

Jubilados y endeudamiento

El relevamiento también incluye datos vinculados a la situación de los jubilados. Según Saravia, "8 de cada 10 nos dicen que la jubilación no les alcanza para alimentarse de forma adecuada".

Otro de los aspectos destacados del informe es el crecimiento del endeudamiento destinado a cubrir gastos básicos de alimentación.

"Más del 50% se endeuda no ya para la compra de bienes o mejoras en el hogar sino para garantizar la comida diaria", explicó la referente social.

Los resultados del relevamiento

Saravia sostuvo que los datos obtenidos reflejan situaciones que las organizaciones sociales observan cotidianamente en los barrios bonaerenses.

"Lo que vivimos todos los días, quedó plasmado en los resultados de esta muestra. Podemos afirmar que las dificultades no son individuales como pretende hacernos creer Milei. El problema se sigue extendiendo en los sectores que antes podían alimentarse de manera saludable, y es el resultado del modelo de país que este gobierno busca consolidar", concluyó