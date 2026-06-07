Kicillof describió la multitudinaria despedida al Indio Solari: “La cola ya llega hasta Puente Alsina”

El gobernador bonaerense recorrió el predio donde se desarrolla el homenaje a Carlos “Indio” Solari, destacó la convocatoria de los seguidores y aseguró que la Provincia trabaja junto al municipio y la familia para que todos puedan darle el último adiós.

Axel Kicillof describió la magnitud de la despedida a Carlos “Indio” Solari y aseguró que la Provincia trabaja para garantizar que todos los fanáticos puedan participar del homenaje que se desarrolla en Villa Domínico. El gobernador destacó la masiva convocatoria y afirmó que las filas para ingresar se extienden por más de 40 cuadras.

En declaraciones a C5N, el mandatario bonaerense contó que recorrió el lugar donde se realiza el velatorio y remarcó el impacto que genera la movilización popular.

"Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte", sostuvo.

Kicillof definió la ceremonia como una despedida popular de dimensiones excepcionales y describió el movimiento constante de seguidores que llegan para darle el último adiós al histórico músico.

"Es una peregrinación para despedirse del Indio. La cola ya llega hasta Puente Alsina, más de 40 cuadras", afirmó.

El gobernador explicó que desde el primer momento la Provincia puso a disposición recursos para acompañar el desarrollo de la jornada y destacó el comportamiento de quienes participan de la despedida.

"Desde que el hecho ocurrió las fuerzas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para poder posibilitar lo que se está observando hoy, que se viene desarrollando en calma y en paz", señaló.

Un operativo conjunto para garantizar el ingreso

Kicillof transmitió además un mensaje de tranquilidad para quienes todavía aguardan su turno para ingresar al predio.

"Recomiendo tranquilidad y paciencia. La gente viene a despedirlo al Indio y eso lo estamos respetando a rajatabla", indicó.

En ese sentido, confirmó que la Provincia de Buenos Aires, el municipio y la familia del artista trabajan para garantizar que todos los seguidores tengan la posibilidad de participar del homenaje.

"Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de los que están viniendo a despedirse. En cuanto a los tiempos, tanto la familia, la Provincia y el municipio buscaremos garantizar que todos puedan despedirse", aseguró.

La emoción de los seguidores

Durante la entrevista, el mandatario relató el clima que se vive dentro del predio y destacó las expresiones de afecto de quienes ingresan para despedir al músico.

"La gente entra, llora, se desgarra pero básicamente agradece. La palabra que más escuché es ‘gracias’ entre medio del llanto. Eso es lo que representa un ídolo popular de esta magnitud que atravesó tantos momentos históricos con un posicionamiento tan claro a favor del pueblo", expresó.

Kicillof también se refirió al lugar que ocupa Solari en la cultura popular argentina y al vínculo que distintas generaciones construyeron con su obra.

"Los fanáticos necesitan despedirse. Es un desahogo pero también una representación de lo que representa el Indio", manifestó.

“Soy un ricotero más”

Al referirse al fallecimiento del cantante, el gobernador expresó su conmoción y recordó la influencia que tuvo la música de Solari en su vida.

"Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven", afirmó.

Más adelante, destacó la huella cultural que dejó el artista a lo largo de décadas.

"Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable. Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad", sostuvo.

Y agregó: "Somos un número inmenso de argentinos y argentinas que nos hicimos parte de su historia".

Finalmente, concluyó: "El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y lo logró más allá de lo que es como artista por su posicionamiento y el acompañamiento permanente al pueblo".