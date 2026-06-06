Un accidente en Panamericana terminó con cuatro heridos tras la caída de un tanque de combustible

El siniestro ocurrió en un puente de la Autopista Panamericana, a la altura de Benavídez. El tanque de combustible de un camión y parte de la mampostería impactaron sobre la Avenida Juan Domingo Perón y alcanzaron a peatones y un vehículo que circulaban por la zona.

Cuatro personas resultaron heridas este mediodía en Benavídez luego de que un camión perdiera el control sobre un puente de la Autopista Panamericana y partes del vehículo cayeran sobre la Avenida Juan Domingo Perón, una de las arterias más transitadas de la zona.

Entre los elementos que se desprendieron se encontraba el tanque de combustible del rodado de gran porte, que impactó sobre la avenida y alcanzó a peatones y a un automóvil que circulaba por el lugar. También cayeron fragmentos de mampostería desprendidos tras la colisión.

El accidente se produjo cuando el conductor del camión habría sufrido una distracción y perdió el control de la unidad mientras atravesaba el puente. Como consecuencia, el vehículo impactó contra el guardarraíl y provocó el desprendimiento de distintas partes de la estructura y del propio camión.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron la emergencia y desde la central de monitoreo se activó el protocolo de asistencia para coordinar el despliegue de los equipos de respuesta.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, personal del COT utilizó drones para monitorear la situación desde el aire y colaborar con el operativo desplegado en el lugar.

Del procedimiento participaron agentes de la Dirección General de Tránsito, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, los equipos médicos asistieron a las cuatro personas que resultaron afectadas por el incidente. Según se informó, todas se encuentran fuera de peligro.