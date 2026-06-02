Dos muertos y un policía herido tras un tiroteo en una comisaría de Open Door

El hecho ocurrió en la Comisaría Tercera de Open Door, en el partido de Luján, donde un detenido por “amenazas” habría iniciado un tiroteo tras ingresar a la dependencia. El episodio dejó como saldo la muerte de un policía, el agresor abatido y otro efectivo herido que permanece fuera de peligro.

Un policía y un detenido murieron este martes tras un tiroteo ocurrido dentro de la Comisaría Tercera de Open Door, en el partido de Luján. Otro efectivo resultó herido y permanece fuera de peligro.

Según la información inicial, el hecho se originó cuando un hombre identificado como Alex Ezequiel Romero, detenido por “amenazas”, fue trasladado a la seccional policial.

El inicio del tiroteo dentro de la comisaría

Una vez dentro de la dependencia, el detenido habría extraído un arma de fuego con la que comenzó a disparar contra los efectivos de la Policía, hiriendo a dos agentes: uno en la cabeza y otro en la mano.

Otra versión indica que el hombre habría logrado quitarle el arma reglamentaria a uno de los policías durante un forcejeo dentro de la seccional.

El efectivo identificado como Neri Churquina, de 33 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con vida pero en estado crítico. Finalmente falleció a causa del disparo en el cráneo.

El detenido fue abatido por el subayudante Agustín Larravide durante el tiroteo ocurrido dentro de la comisaría.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo policial en la zona mientras peritos trabajan para reconstruir la secuencia del episodio.

De acuerdo a la investigación preliminar, el testimonio del propio Larravide será clave para establecer cómo se desarrolló el tiroteo.