Un motociclista resultó herido tras un choque con un auto en Don Torcuato

El siniestro vial ocurrió en la intersección de calle Gallardo y requirió un amplio operativo de asistencia. La víctima fue trasladada al hospital con diagnóstico reservado, mientras que el conductor del vehículo resultó ileso.

Un violento siniestro vial sacudió la tarde de Don Torcuato cuando una motociclista fue embestida por un automóvil en la intersección de la calle Gallardo. El hecho fue captado en tiempo real por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió el despliegue inmediato de los servicios de emergencia en el lugar.

Según las primeras reconstrucciones, el impacto se produjo cuando la moto circulaba por la arteria y fue interceptada por un vehículo que no logró frenar a tiempo. La colisión provocó que la mujer saliera despedida hacia el asfalto, quedando tendida hasta la llegada de la asistencia médica.

Tras la detección del accidente por parte de los operadores del COT, se activó el protocolo integral de Protección Ciudadana. En el lugar trabajaron coordinadamente agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito.

La víctima fue estabilizada por el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y trasladada de urgencia al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco. Según informaron fuentes oficiales, la mujer se encuentra fuera de peligro. Por su parte, se le realizó el test de alcoholemia al conductor del automóvil, el cual arrojó un resultado negativo, cumpliendo así con el procedimiento de rigor en este tipo de accidentes en Tigre.