Benavídez: siete detenidos tras una serie de allanamientos por venta de drogas

Los procedimientos fueron realizados por la Policía bonaerense junto a la UFI Tigre y el GTO. Hubo cinco allanamientos simultáneos y secuestraron armas, estupefacientes, celulares y efectivo.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó una serie de allanamientos simultáneos en Benavídez que terminaron con siete personas detenidas, acusadas de integrar una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios del distrito de Tigre.

Los procedimientos fueron ejecutados en cinco domicilios y contaron con la participación de efectivos policiales, agentes del Grupo Táctico Operativo y personal de la Unidad Fiscal de Instrucción de Tigre. Según informaron fuentes oficiales, la investigación contó además con apoyo tecnológico y material fílmico aportado por el Centro de Operaciones Tigre (COT).

Durante las tareas investigativas, las autoridades realizaron seguimientos y obtuvieron registros audiovisuales vinculados a los movimientos del grupo sospechado de operar en sectores populares de la localidad.

En los allanamientos, llevados adelante de manera coordinada, los efectivos secuestraron armas de fuego, envoltorios con droga fraccionada presuntamente preparada para su comercialización, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, los siete aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa vinculada a la venta de estupefacientes.

La investigación fue encabezada por divisiones de la Policía bonaerense en articulación con la Justicia y áreas operativas de seguridad del Municipio de Tigre.

Video de los allanamientos