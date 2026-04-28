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Trenes en el AMBA: La Fraternidad alerta por menos servicios en mayo

Trenes en el AMBA: La Fraternidad alerta por menos servicios en mayo
El gremio La Fraternidad advirtió sobre una posible reducción en la frecuencia de trenes desde mayo en el AMBA, mientras el Gobierno niega cambios en el servicio.

Los trabajadores ferroviarios advirtieron que podría haber una reducción de frecuencia de trenes en el AMBA a partir de la segunda semana de mayo, con impacto en distintas líneas de pasajeros. Aunque desde el Gobierno nacional niegan modificaciones en el cronograma, el gremio La Fraternidad encendió las alertas sobre posibles recortes.


Según señalaron, las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre, entre otras, podrían registrar disminuciones de hasta 18 servicios diarios, en un contexto que atribuyen a la desinversión en el sistema ferroviario.



El gremio de maquinistas La Fraternidad sostuvo que la medida se vincula con los niveles de desinversión del gobierno de Javier Milei, que además manifestó su intención de avanzar hacia la privatización del sistema ferroviario.


Si bien fuentes oficiales consultadas negaron cambios previstos, desde el sindicato remarcaron que la reducción de frecuencias sería inminente y afectaría a la mayoría de los ramales del Área Metropolitana de Buenos Aires.


Caída del servicio ferroviario en los últimos años


De acuerdo con el sindicato liderado por Omar Maturano, en los últimos dos años los servicios ferroviarios registraron una caída cercana al 33% en promedio.


Factores que explican el deterioro



  • Escasez de material rodante y repuestos

  • Reducción de personal sin reemplazos

  • Deterioro de la infraestructura ferroviaria


Como ejemplo, indicaron que los trenes de carga circulan a velocidades de entre 15 y 20 km/h y que se producen, en promedio, tres descarrilamientos diarios, tanto en servicios estatales como privados.


Servicios de larga distancia afectados



  • Buenos Aires – Mendoza y San Luis

  • Retiro – Tucumán

  • Retiro – Córdoba

  • Expreso Buenos Aires – Rosario

  • Tren a Pehuajó



  • Mercedes – Tomás Jofré

  • La Banda – Fernández

  • Rosario – Cañada de Gómez

  • Tren a Pinamar


Otros ramales continúan operativos, aunque con dificultades, como el Tren de las Sierras, el Tren del Chaco, el tramo Salta – Güemes y el recorrido Rosario – Retiro.


Hace dos años, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria mediante el Decreto 525/2024, que contemplaba una asignación cercana a 1.400 millones de dólares para mejorar el sistema y garantizar la seguridad operativa.


Desde el gremio señalaron que esa inversión no se tradujo en mejoras concretas. Por el contrario, afirmaron que los servicios de pasajeros se redujeron en promedio un 30% y que no hubo avances en la calidad del sistema.


En el caso del transporte de cargas, sostienen que la situación es crítica, con un promedio de tres descarrilamientos diarios.


Ante este escenario, el sindicato cuestionó el destino de los fondos asignados y advirtió que, de continuar la situación actual, podría profundizarse el deterioro del sistema.


Según indicaron, esto implicaría frecuencias cada vez más espaciadas debido a la falta de formaciones y el mal estado de las vías y señales. Finalmente, alertaron sobre el riesgo de un deterioro estructural del sistema ferroviario y llamaron a los usuarios a tomar conciencia.

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