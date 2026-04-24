Golpe judicial en Vialidad: avanzan sobre bienes de Cristina Kirchner y sus hijos

La Cámara de Casación ordenó ejecutar los bienes de la expresidenta, sus hijos y Lázaro Báez para cubrir un perjuicio actualizado de más de $684.000 millones en la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, con el objetivo de recuperar más de $684.000 millones correspondientes al perjuicio determinado en el juicio.

La decisión alcanza también a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, entre otros condenados.

El fallo fue dictado por la Sala IV del tribunal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la ejecución patrimonial para cubrir el monto del fraude.

En ese marco, el tribunal ratificó un criterio central: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, lo que amplía el alcance de la medida.

El Tribunal Oral Federal N°2 ya había dispuesto el remate de activos hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86, que incluye una amplia lista de bienes.

Entre los activos alcanzados figuran 141 inmuebles, entre ellos el departamento de San José 1111, además de US$4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y US$992.134 en cuentas bancarias. También se identificaron 46 vehículos vinculados a los condenados.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsaron la ejecución inmediata al sostener que “todavía no han depositado ni un solo peso”, y remarcaron que la demora en el cumplimiento representa una resistencia a la sentencia.

Las defensas de los imputados habían presentado recursos para frenar el decomiso, argumentando que parte de los bienes no correspondían al período investigado o que no estaban directamente vinculados a los hechos.

En particular, Máximo y Florencia Kirchner sostuvieron que no fueron condenados en la causa y solicitaron preservar al menos 19 propiedades, incluyendo departamentos, casas en Río Gallegos y terrenos en el Lago Argentino.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que esos activos integraban el patrimonio familiar al momento de los hechos, por lo que debían ser incluidos en el decomiso.

Finalmente, Casación rechazó los planteos y confirmó la ejecución de los bienes. Además de la exmandataria, la medida alcanza a otros condenados como José López, Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.