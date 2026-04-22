Robaron un comercio, los siguieron por cámaras y terminaron detenidos en Pacheco

El sistema de monitoreo del COT Tigre permitió seguir a los sospechosos tras un robo en un comercio de General Pacheco. Fueron interceptados junto a la Policía y quedaron a disposición de la Justicia.

Dos delincuentes fueron detenidos en General Pacheco tras robar un comercio, luego de ser identificados mediante el sistema de cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), en un operativo coordinado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho se resolvió a partir del seguimiento en tiempo real que realizaron los operadores del centro de monitoreo, quienes detectaron a los sospechosos en la vía pública y activaron el protocolo de intervención.

Según se informó, los individuos fueron observados con actitud sospechosa, lo que motivó la intervención del Laboratorio de Análisis de Imágenes Cronológicas (LAIC). A partir del análisis, se logró identificar el momento en que los sujetos hurtaban elementos de un comercio de la zona.

Con esa información, se desplegó un operativo conjunto que permitió interceptarlos en la intersección de Ruta 197 y Corrientes, donde personal del COT y efectivos de la Policía Bonaerense lograron reducirlos.

Durante el procedimiento, se recuperaron los objetos robados y los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Video de la detención