Tigre lanzó 250 becas del programa Educa Superior 2026 para estudiantes universitarios y terciarios

El Municipio de Tigre presentó el programa Tigre Educa Superior 2026, que otorga 250 becas a estudiantes terciarios y universitarios del distrito. La iniciativa incluye tutorías, voluntariado y acompañamiento académico en instituciones públicas.

El Municipio de Tigre lanzó la edición 2026 del programa Tigre Educa Superior, una iniciativa que otorga 250 becas a estudiantes terciarios y universitarios del distrito y que busca fortalecer la continuidad de los estudios superiores.

El lanzamiento se realizó en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez, con la participación del intendente Julio Zamora, la secretaria de Educación y Promoción Social Gisela Zamora y cientos de estudiantes becados.

Durante el acto, el jefe comunal destacó el rol del programa en la política educativa local. “El Municipio ratifica y fortalece la educación mediante esta iniciativa que también cuenta con el acompañamiento de tutoras. También, este programa busca que la comunidad esté presente y conozca las realidades de los barrios del distrito”, señaló.

Y agregó: “Apostamos a la educación pública y al desarrollo de los jóvenes que en un futuro cercano van a ser profesionales y van a contar con un importante contacto con la realidad”.

El programa contempla un total de 250 becas activas, destinadas a estudiantes que cursan carreras terciarias y universitarias. Además del apoyo económico, los beneficiarios realizan tareas de voluntariado en instituciones de gestión estatal.

La secretaria Gisela Zamora destacó la iniciativa. “La educación es una herramienta de integración y transformación. Se trata de una iniciativa que se realiza gracias a la gestión de Julio Zamora, quién destina los recursos para que esto pueda llevarse adelante”, afirmó.

Una de las participantes, Bianca, valoró su experiencia en el programa. “Desarrollo mi voluntariado en la biblioteca Leonardo Fabio y es una experiencia muy buena”, contó.

El Municipio entregó además reconocimientos a cinco estudiantes que finalizaron sus estudios superiores, destacando sus trayectorias académicas.

El programa Tigre Educa se implementa desde 2008 y ya alcanzó a 6.500 participantes, consolidándose como una política educativa sostenida del distrito.