El clima que se viene: más lluvias y la vuelta de El Niño en el radar

Un informe agrometeorológico advierte un otoño más húmedo de lo habitual en Santiago del Estero y proyecta la posible aparición de un fenómeno de El Niño débil hacia la primavera-verano de 2026, con impacto directo en la actividad agrícola y el régimen de lluvias regional.

Un informe agrometeorológico advierte que el este de Santiago del Estero y la región centro-norte del país podrían atravesar un otoño más húmedo de lo habitual, con un escenario climático marcado por lluvias frecuentes y cambios en las temperaturas.

El análisis fue elaborado por el ingeniero agrónomo Omar Puig, de la Agencia de Extensión Rural (AER) Bandera, quien explicó que durante el trimestre abril-mayo-junio las condiciones del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) transitan hacia una fase neutral.

En ese sentido, detalló que los modelos climáticos estiman cerca de un 80% de probabilidad de condiciones neutrales, luego de una débil influencia de La Niña.

Para lo que resta de abril, el especialista anticipó la continuidad de un escenario húmedo, con nuevas precipitaciones en los próximos días que podrían agravar anegamientos y encharcamientos en el sudeste provincial.

Los departamentos más afectados serían Belgrano, Taboada y Aguirre, donde ya se registran excesos hídricos.

Hacia fines de abril y comienzos de mayo se espera además un descenso de temperaturas, aunque sin heladas, lo que permitiría avanzar con tareas agrícolas como la cosecha de soja.

En el mediano plazo, el informe proyecta entre un 40% y 45% de probabilidades de lluvias superiores a lo normal, junto con temperaturas por encima de los valores habituales.

De cara a la primavera-verano, Puig indicó que aumentan las chances de un fenómeno de El Niño débil, aunque aún con incertidumbre sobre su intensidad.

Históricamente, El Niño suele generar más precipitaciones en la región central del país, la pampa húmeda y el Litoral, mientras que en el NOA y Santiago del Estero los efectos pueden ser más variables.

Como síntesis, el escenario más probable combina un otoño más húmedo, un invierno dentro de parámetros normales y la posible llegada de El Niño débil hacia fin de año.