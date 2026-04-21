Vicente López construye un nuevo laboratorio de bacteriología en el Hospital Houssay para agilizar diagnósticos

El Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay incorpora un nuevo laboratorio de bacteriología que permitirá realizar análisis sin derivaciones externas, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la capacidad diagnóstica del sistema de salud de Vicente López. La obra incluye equipamiento de última generación y ampliación de áreas técnicas.

El sistema de salud de Vicente López sumará una mejora clave en su capacidad de diagnóstico con la construcción de un nuevo laboratorio de bacteriología en el Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay, una obra que permitirá procesar estudios sin derivaciones externas y reducir los tiempos de espera de los pacientes.

La iniciativa forma parte del plan de modernización del sistema sanitario local y apunta a fortalecer la atención en el hospital, la maternidad y los centros de salud del distrito. El nuevo espacio tendrá 140 metros cuadrados e incluirá la puesta en valor del laboratorio de guardia, además de cinco consultorios, áreas técnicas y oficinas para el personal.

Durante una recorrida por la obra, la intendenta Soledad Martínez destacó el objetivo de centralizar los análisis dentro del sistema municipal. “Queremos poder procesar todos los análisis en este hospital. No solo los de este hospital municipal, sino también los de la maternidad y los centros de salud. Esto es algo que antes teníamos que hacer en otros lugares y ahora lo vamos a poder hacer acá, dando una mejor atención a nuestros vecinos”, expresó.

El proyecto incorpora equipamiento biomédico de última generación, entre ellos microscopios, esterilizadores infrarrojos, centrífugas de mesa, balanzas analíticas y autoclaves eléctricos. Con esta infraestructura, los profesionales podrán obtener resultados más rápidos y precisos sin necesidad de enviar muestras a otros centros.

Según datos del municipio, el Hospital Houssay atendió a más de 100.000 vecinos en 2025 a través de sus 30 especialidades, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema público de salud.

En ese marco, Martínez remarcó el incremento de la demanda en la atención municipal. “Cada vez son más los vecinos que dejan de pagar su prepaga o su obra social y vienen al hospital municipal. Nosotros estamos preparados para recibirlos, con los mejores profesionales y equipamiento. Esta obra se hace con recursos municipales, y vamos a seguir invirtiendo para atender exclusivamente a nuestros vecinos”, sostuvo.

La obra se integra a un plan más amplio de inversión en salud que ya incluye más de 20 intervenciones en los últimos años, como la renovación de guardias, salas de internación y la creación del Instituto de Cardiología.

Con esta incorporación, el Hospital Houssay continúa el proceso de transformación iniciado en 2022, que abarca también mejoras en terapia intensiva y la creación de un hospital de día para pacientes oncológicos.

Finalmente, la intendenta subrayó la continuidad del plan sanitario. “Vamos a seguir gestionando como corresponde, priorizando la salud de cada vecino y trabajando para que Vicente López siga siendo una referencia en salud pública moderna y de calidad”, concluyó.